Cuplurile de ZODII născute să fie împreună! Ei sunt predestinați iubirii!

Astrologii au realizat zodiacul iubirii, iar sase dintre zodii sunt extrem de norocoase. Conform acestora, trei cupluri sunt predestinate sa ramana impreuna pentru totdeauna. Iata care sunt acestea:

VARSATOR si FECIOARA: Fecioarele sunt persoane indreptate catre oameni, pe care te poti baza cand ai nevoie de ajutor, care pun pasiune in ceea ce fac. Pe langa aceste caracteristici, au o fire artistica si sunt foarte prietenoase.



Varsatorul este amuzant si o va ajuta pe Fecioara sa nu mai analizeze atat de mult si sa se relaxeze. Dar ceea ce ii ofera cel mai mult Varsatorul Fecioarei este increderea si siguranta de care aceasta are atata nevoie. Un element comun cu Fecioara este imaginatia bogata.



BERBEC si BALANTA: Balanta echilibreaza emotional Berbecul. Pentru ca are o fire independenta, ii va da spatiu Berbecului sa se desfasoare. Ii place sa faca activitati exterioare si sa se distreze, tocmai de aceea le e scris in stele sa se iubeasca din prima clipa in care s-au vazut.



Iar dragostea lor va dainui dincolo de moarte, pentru ca sentimentele pe care le au unul fata de celalalt sunt observate de cei mai nefericiti, care doar pot aspira la o dragoste ca a lor.



SCORPION si TAUR: Scorpionul are caracter opus fata de Taur: traieste intens, este independent, si are nevoie de spatiu, pe care Taurul este singurul care se pricepe sa i-l acorde. Asta il face pe aventurosul Scorpion sa ramana loial relatiei.



Scorpionii sunt muncitori, insa le place sa sparga rutina, sa se distreze si sa organizeze calatorii. Impreuna, cei doi se distreaza, stiu sa-si satisfaca nevoile unul celuilalt si asfel se vor bucura de viata lunga unul in compania celuilalt.

