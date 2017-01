Cupluri de zodii care NU au viaţă lungă împreună. Topul zodiilor incompatibile

Calitatile, defectele si afinitatile ne sunt dictate si de zodie. Asa se face ca unele cupluri sunt incompatibile pe termen lung pe motiv ca trasaturile definitorii ale zodiilor celor doi nu fac casa buna impreuna. Desigur, exista si exceptii, asa ca apartenenta la semnul zodiacal necorespunzator nu trebuie sa fie motiv de dat papucii sau bir cu fugitii din prima clipa.

Berbec si Rac

Berbecul energic, direct si dintr-o bucata va calca, fara sa vrea, in picioare sentimentele sensibilului Rac. Semnul de foc vrea libertate si pasiune, semnul de apa e in cautare de stabilitate si romantism. Poate ca la inceput contrariile se atrag, dar cu timpul Berbecul va ceda nervos, iar Racul se va alege cu inima franta. Cand devine evident ca stresul si ranchiuna sunt mai puternice decat iubirea, mai bine spuneti-va adio! Berbecii ar trebui sa evite si legaturile amoroase cu Capricornii, iar Racii sa stea departe de Balante.

Taur si Varsator

Varsatorii sunt mult prea rebeli pentru principiile de neclintit ale conservatorului Taur. Farmecul lor ti se poate parea irezistibil la inceput, dar dispare pe masura ce observi cat de diferite sunt preocuparile voastre. In plus, pe cat sunt de posesivi Taurii, pe atat iubesc libertatea cei nascuti in zodia Varsator. Si niciunul din cei doi nu e dispus sa lase de la el. Nici relatia unui Taur cu un Leu sau a unui Varsator cu un Scorpion nu ar fi cu mult mai reusita, daca nu sunt dispusi amandoi la compromisuri majore.

