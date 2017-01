Cupa Davis. Ce spun componenții echipei României despre confruntarea cu Belarus

Componenții echipei de Cupa Davis a României s-au arătat optimiști, marți, la Minsk, la conferința de presă premergătoare meciului cu formația de tenis a Belarus, din primul tur al Grupei 1 valorice a zonei Europa-Africa, programat în perioada 3-5 februarie.

Căpitanul nejucător Andrei Pavel a rememorat meciul precedent dintre cele două echipe, câștigat de tricolori în 2015, la Brașov, în Grupa Mondială, cu 3-2.

"A fost un meci extraordinar, dar mult timp a trecut de atunci, sunt 12 ani. După cum puteți vedea, sunt bătrân. Știu doar că Max Mîrnîi a rămas din echipa de atunci", a spus Andrei Pavel, citat de site-ul Federației Române de Tenis. România s-a impus atunci prin punctele aduse de Andrei Pavel (două) și Victor Hănescu, în timp ce pentru adversari au punctat Mirnîi și perechea Vladimir Volcikov/Max Mirnîi.

"Toți îl știm foarte bine pe Mîrnîi, dar Horia a jucat cu el la dublu, iar în acest timp a câștigat multă experiență și ne vom folosi de aceasta experiență în jocul nostru. Iar noi suntem foarte, foarte încrezători în această echipă", a mai spus Pavel.

"Am venit aici (la Minsk, n. red.) cu o echipă mare, suntem optimiști și știm că este un meci foarte important pentru noi. Horia a câștigat medalia de argint la Jocurile Olimpice și suntem foarte mândri de el și de coechipierul lui de la Olimpiada și de la Cupa Davis, Florin Mergea, care, din păcate, nu a putut veni cu noi. Oricum, Horia a jucat foarte bine în trecut alături de Marius Copil în Cupa Davis, Marius a jucat bine cu Adrian Ungur, când au câștigat turneul de la București, așa ca suntem gata de meci", a precizat Andrei Pavel.

Fostul tenisman s-a referit și la condițiile de joc de la Minsk: "Ne-am antrenat la Minsk și lucrurile sunt bune în general. Ne așteptam ca terenul să fie mai rapid, dar este lent. Ne-am adaptat ușor la aceste condiții și cred că vom fi în vârf de formă la ora meciului''.

Horia Tecău a vorbit, la rândul său, despre fostul său partener, Max Mirnîi: "Am jucat cu Max în 2013, am câștigat un turneu la București și unul la Beijing, dar după US Open am decis să ne căutăm alți parteneri. Am făcut o echipă bună, am câștigat multă experiență".

Andrei Pavel a afirmat că în concluzie știe destule lucruri despre adversari: "Am aflat câteva lucruri despre ei și, în plus, Marius a jucat cu doi jucători din echipa Belarusului".

Echipa României pentru meciul din weekend este compusă din Marius Copil (129 ATP la simplu), Adrian Ungur (313 ATP la simplu), Horia Tecău (18 ATP la dublu), Nicolae Frunză (591 ATP la simplu).

Echipa Belarus arată astfel: Ilia Ivașka — 175 ATP la simplu, Egor Gherasimov — 341 ATP la simplu, Iaroslav Șila — 450 ATP la simplu, Max Mirnîi — 25 ATP la dublu Șila — 223 ATP la dublu.