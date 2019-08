Cumpănașu a "explodat": "Tăriceanu? Un expirat politic. Diaconu? Teatru slab și penibil"

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, fata dispărută la Caracal, a reacționat când a auzit că Mircea Diaconu și-a exprimat intenția de a candida la prezidențiale.

”MASCARADA POLITICA CARE NE JIGNESTE INTELIGENTA. VOI CE PARERE AVETI? Dragi prieteni, dupa o luna de cosmar in care nici eu nici familia mea nu a mai trait la fel ca inainte, m-am uitat acum pentru prima data la stiri la tv. Nu aveam cand intre plangeri penale, deplasari la Caracal, mii de audiente pentru oameni disperati din tara si interventii televizate.

Dupa 20 ani de urmarire a jocurilor rechinilor de la Bucuresti, m-a bufnit rasul pentru prima data dupa mult timp cand am vazut o stire despre mascarada candidaturii independente dar totusi cu sprijin politic.

Nu ma intelegeti gresit, am copilarit cu filmele lui Mircea Diaconu, dar "smenul" asta se vede din avion. La fel si circul asta ieftin prin care un expirat politic precum Tariceanu se retrage pentru binele tarii este RIDICOL! Cele două partide mici spun ca nu-i cer sa se inscrie in partide, dar il ajuta aproape impotriva vointei lui (domnule Diaconu cu tot respectul dar este un teatru slab si penibil la care ati luat parte. Rad si curcile cum ca nu v-ati vorbit cu expiratii politici inainte).

Un scenariu jalnic, penibil, plin de jocuri de doi lei de care se tin unii in loc sa ne ajute sa distrugem clanurile. Voi ce parere aveti? Cum dracu esti independent cand negociezi "sprijin logistic" de la partide?!! De cand o adeziune semnata de inscriere in partid are vreo valoare? Eu cred ca intelegerile obscure sunt mult mai periculoase. Iar aici avem ceva foarte dubios. Dar dupa stirea asta care mi-a jignit inteligenta si am simtit nevoia sa reactionez, ma intorc la lupta mea cu clanurile mafiote si incep sa sortez informatiile primite astazi de la cetateni. #OTARAFARACLANURI”, a scris Alexandru Cumpănașu pe Facebook.