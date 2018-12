Cum votează UDMR la moțiunea de cenzură. Ce spune Kelemen Hunor

Kelemen Hunor, președintele UDMR, spune că s-a întâlnit cu lideri din Opoziție pentru a discuta pe marginea moțiunii de cenzură la adresa Guvernului Dăncilă, însă nu a primit un răspuns convingător cu privire la capacitatea de guvernare a partidelor care vor să dărâme Guvernul PSD-ALDE.

Kelemen Hunor este sceptic cu privire la capacitatea Opoziției de a strânge numărul necesar de voturi pentru ca moțiunea de cenzură să treacă.

„Am avut o discuţie cu Dan Barna, am avut o discuţie cu Eugen Tomac şi cu colegii deputaţi din PNL, dar n-am avut nicio discuţie cu Ludovic Orban. Ne-am intersectat la Hamburg, unde am fost invitaţi amândoi. Ne-am dat mâna, dar nu am discutat despre moţiune. Cu colegii din PNL am mai discutat în plen, pe holuri. Dar întrebarea rămâne: Opoziţia vrea să guverneze cu adevărat? Cine este premier? Care este majoritatea:? Cine sunt miniştrii? Încă nu am primit un răspuns", a spus liderul UDMR.

„L-am întrebat pe Eugen Tomac cine e propunerea de premier a Opoziţiei. A spus că liberalii trebuie să spună. Liberalii nu spun. Nici Dan Barna nu a spus. Se întâmplă următorul lucru: sesiunea şi moţiunea. Nu am văzut program de guvernare, nu am văzut direcţii de acţiune", a continuat Hunor.

Cât despre aritmetica parlamentară, liderul UDMR a făcut următoarele calcule: „Mai lipsesc 51-52 de voturi. De unde le aduni? UDMR are 30. Deocamdată nu există nicio alternativă. În acest moment, moţiunea nu are cum să treacă, pentru că nu există o altă majoritate, nici cu noi, nici fără noi".