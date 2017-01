Cum va fi vremea săptămâna viitoare. Prognoza pentru luni, marți și miercuri

Vremea se încălzește ușor la începutul săptămânii. Luni, marți și miercuri temperaturile vor fi apropiate de normele climatologice ale acestei perioade. Nu vom avea parte de ninsori abundente, dar sunt posibile fulguieli în câteva zone ale țării.

VREMEA LUNI

Luni, valorile termice, în special cele diurne, se vor situa în jurul mediilor climatologice. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -4 și 6 grade, cu cele mai ridicate valori în Dealurile de Vest. În sudul şi în estul ţării înnorările vor fi în general persistente, local se va semnala ceaţă, iar izolat şi trecător va burniţa sau va fulgui. În restul ţării, cerul va fi variabil, dar în zonele joase pe spaţii restrânse, în special dimineața, va fi ceaţă. Vântul va sufla moderat chiar cu unele intensificări în Moldova, sudul Banatului şi pe crestele montane, potrivit Realitatea TV.

În București, dimineata -4...-2 grade si condiţii de ceata. Pe parcusrul zilei, cerul va fi mai mult noros, vântul va sufla în general slab. 0...2 grade maxima la amiaza.

În regiunile intracarpatice, vremea poate fi numită în general frumoasă dar numai după ce se ridică ceaţa de dimineaţă care se va forma in zonele joase. Maximele sunt pozitive in Banat, Crisana si Maramures, pina la 5 grade la Timisoara, poate si 6 grade in Dealurile de Vest.

În sud însă, înnorările vor fi în general persistente, local se va semnala ceaţă, iar izolat şi trecător va burniţa sau va fulgui. Maximele sunt in jur de zero grade: -1 grad la Drobeta, 2 grade la Râmnicu Vilcea, -2 grade la Craiova, 0 la Giurgiu, 1 grad la Calarasi si Buzau.

Şi în Dobrogea ceaţa şi norii josi persistă, izolat fulguieşte dar şi aici temperatura mai creşte puţin: 2 grade la amiaza la Tulcea si 3 la Constanta.

În Moldova, valori termice pozitive la amiaza, insa nu mai mult de 2 grade la Suceava, Iasi, Piatra Neamt, Bacau, 1 grad la Focsani si 0 grade la Galati. Ceaţa va fi prezentă ca şi norii josi stratiformi din care izolat fulguieste. Vintul va fi moderat, din cind in cind cu intensificari.

VREMEA MARȚI

Mâine regimul termic se va menţine apropiat de cel normal pentru această dată în cea mai mare parte a ţării.

Temperaturile maxime se vor situa în general între -4 şi 4 grade, cu cele mai ridicate valori in zonele de deal. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în regiunile extracarpatice. Mai ales dimineaţa, în zonele joase de relief local va fi ceață, posibil persistentă.

În Capitală, cerul va avea înnorări în general persistente, iar dimineaţa se va semnala ceaţă. Vântul va sufla slab până la moderat. -5...-3 grade dimineata si -1...0 grade la amiaza.

VREMEA MIERCURI

Miercuri, vremea se va răci ușor în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime, negative în cea mai mare parte a ţării, mai trec de zero grade pe litoral dar numai 1...2 grade.

Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, mai mult noros în zonele joase din centru, sud și est, unde cu totul izolat va fulgui. Mai ales dimineața va fi ceață asociată cu chiciură în Transilvania, Oltenia, local în Muntenia, Crișana, Banat și izolat în restul teritoriului. Vântul va avea unele intensificări în regiunile estice și sud-estice.

În Bucureşti, vremea va fi în general închisă. Dimineața, -8...-6 grade si ceață asociată cu chiciură si la amiaza, -2...-1 grad.