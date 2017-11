Cum va fi vremea de Revelion. Meteorologii ne dau o veste proastă

Dacă vremea în decembrie va fi mai ”blândă”, cu temperaturi obișnuite pentru această peioadă, în ianuarie mercurul din termometre va scădea semnificativ.

VREMEA ÎN DECEMBRIE

Temperatura medie lunara a aerului va avea, in general, valori apropiate de media multianuala.

Precipitatiile totale lunare vor fi local excedentare in regiunile centrale, estice si sudestice si apropiate de mediile climatologice in restul teritoriului.

VREMEA ÎN IANUARIE

Temperatura medie lunara va avea valori sub media climatologica, local, in nordul si centrul tarii si apropiate de normal in celelalte regiuni.

Precipitatiile totale lunare vor avea o tendinta spre excedent in regiunile centrale si local in cele vestice, iar in restul tarii vor putea fi apropiate de mediile multianualentrul tarii si apropiate de normal in celelalte regiuni.