Cum va fi vremea de Paşte şi de 1 Mai. Prognoza meteo pentru trei luni, de la ANM

Cand pică Paştele în 2018

Administratia Nationala de Meteorologie a publicat prognoza estimativa pentru urmatoarele trei luni, mai exact pana in luna mai 2018.

Potrivit ANM, in lunile martie si aprilie vor fi precipitatii excedentare. Si luna mai va fi o luna cu precipitatii abundente, exceptie facand partea de sud-est a tarii, unde acestea vor avea valori apropiate de media climatologica.

Temperatura medie lunara a aerului va fi apropiata de norma climatologica in sudul, sud-estul si local in vestul tarii si se va situa sub normal in restul teritoriului. Precipitatiile totale lunare vor fi excedentare in cea mai mare parte a tarii.

Temperaturile medii ale aerului vor fi apropiate de normal in regiunile sudice si estice si se vor situa sub mediile climatologice in restul tarii. Pentru luna aprilie, meteorologii anunta ca precipitatiile totale lunare vor fi, in general, excedentare.

Temperaturile medii ale aerului vor fi apropiate de normal in regiunile sudice si estice si se vor situa sub mediile climatologice in restul tarii. Pentru luna mai, temperaturile medii vor avea valori apropiate de media climatologica in sud, sud-est si local in vest si sub normal in celelalte zone.

Potrivit ANM, precipitatiile totale lunare vor fi apropiate de norma in sud-estul tarii si local in sud si est si vor avea o tendinta spre excedent in rest.

