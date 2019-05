Cum va arăta mașina viitorului. Ascunde 1.300 de cai putere sub capotă

Te-ai întrebat vreodată cum va arăta mașina viitorului? Cei mai mulți cred că peste zeci de ani mașinile vor fi făcute să zboare și vom scuti astfel timp prețios când vom pleca la drum. Dar una dintre cele mai cunoscute companii din lume vine cu un concept care te va lăsa cu gura căscată.

DS, o subsidiară a Citroen, are un concept de mașină a viitorului cu 1.300 de cai putere sub capotă, dar care arată de parcă ar fi fost tamponată. Modelul DS X E-Tense are un design ieșit din comun.

Schițele digitale ale mașinii au fost publicate la finalul anului 2018. Este vorba despre o mașină electrică ce ar trebui să apară pe piață în anul 2035. În funcție de unghiul din care o privești, poate să te dea pe spate sau să te facă să o iei la fugă.

DS preferă să spună că este o mașină asimetrică, dar pare mai degrabă o mașină tăiată cu flexul sau tamponată. S-ar putea crede că o astfel de mașină nu are o aerodinamică foarte bună, dar nu e deloc așa.

Mașina viitorului e mai ciudată decât ai putea crede

Locul șoferului este descoperit, astfel că acesta se poate simți ca un adevărat pilot de curse, în timp ce locul pasagerului e închis într-un con de fibră de sticlă și carbon.

Cu toate că-ți dă impresia că ar fi o mașină șubredă, DS X E-Tense ascunde sub capotă o configurație demnă de mașinile de Formula 1.

De fapt, mașina pare să fie jumătate de Formula E și jumătate obișnuită. Motorul electric de 200kW (270 de cai putere) se află amplasat în partea din față, în timp ce bateria este situată în spate. Designerul a dezvăluit că mașina viitorului va mai avea două motoare, fiecare fiind amplasat în dreptul roților din față, iar împreună vor dezvolta 1.360 de cai putere. O adevărată bestie pe roți.

Mai rămâne doar ca pasionații de mașini să se obișnuiască cu designul care pare mult prea ciudat chiar și pentru o mașină a viitorului.