Cum ţin miniştrii cu dinţii de funcţie. Pop promite şcoli fără wc în curte.Bodog resuscitează oameni

Florian Bodog şi Liviu Pop sunt doi dintre miniştrii care nu se vor mai regăsi în viitorul Guvern, spun surse din partid. Cu toate acestea, cei doi fac tot felul de demersuri pentru a rămâne în funcţie. Spre exemplu, o petiţie pentru susţinerea ministrului Educaţiei, Liviu Pop, a fost iniţiată online. S-au strâns aproximativ 800 de semnături în trei zile. Totodată, Pop a distribuit pe pagina sa de Facebook o evidenţă a şcolilor din România care au încă grupul sanitar în curte: sunt 2418 şcoli cu wc în curte, iar Pop promite că în 4 ani, PSD-ALDE va face tot posibilul ca toate unităţile şcolare să aibă condiţii decente. În acelaşi timp, şi Florian Bodog îşi fac publice acţiunile. Acesta a resusucitat un bărbat în avionul Oradea- Bucureşti.

"La 159 de ani de la Unirea Principatelor Române, avem 2418 unități școlare cu grupurile sanitare în exterior. Prin programul de guvernare PSD-ALDE, în cel mult 3 ani, autoritățile locale, județene și centrale vor face ca toate unitățile școlare din România să aibă condiții decente pentru educația elevilor și preșcolarilor", a scris Liviu Pop, pe Facebook.

Nici ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, nu ezită să iasă în evidenţă, şi să îşi facă publice acţiunile. Acesta a resusucitat miercuri un bărbat în avionul Oradea- Bucureşti. La scurt timp după decolare, un bărbat de 42 de ani s-a înecat, iar ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, i-a făcut manevre de resuscitare.

"Am intervenit la un pacient care era în spatele meu în avion şi care începuse să se sufoce, începuse să devină cianotic. L-am scos din scaun cu ajutorul unui pasager şi i-am aplicat măsurile de resuscitare, i-am eliberat căile respiratorii - că erau pline de secreţii. Practic, se îneca cu propriile secreţii. S-a pus problema să se întoarcă avionul la sol, dar întrucât pacientul şi-a revenit, am considerat că este în regulă şi, într-adevăr, pacientul a mers foarte bine şi am ajuns cu bine la Bucureşti", a declarat ministrul, pentru agerpres.ro.