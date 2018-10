Cum te ajută consumul de cardamom. Iată cât de benefic este!

Cardamonul este unul dintre cele mai scumpe condiment din lume, prețul lui fiind depășit doar de șofran, vanilie și trufe, fiind considerat “regina condimentelor” în India.

Cardamomul are un parfum deosebit, fin și puternic, dulce și iute, ce lasă pe limbă un gust de lămâie, camfor și portocală. În plus, având în compoziția sa peste 120 de substanțe, cardamonul are numeroase beneficii asupra sănătății. Acesta se poate folosi pentru a combate greaţa, aciditatea, balonarea, arsurile de stomac, lipsa apetitului sau constipaţia. De asemenea, curăţă tractul urinar, vezica, rinichii, eliminând toxinele, apa în exces şi combătând infecţiile.

Calităţile de antidepresiv ale cardamomului nu au fost încă studiate, dar medicina ayurvedică foloseşte ceaiul de cardamom pentru combaterea depresiilor.

