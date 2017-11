Cum stimulezi orhideea să înflorească din nou: truc genial pentru flori superbe

Orhideele sunt poate cele mai frumoase flori decorative care ne infrumuseteaza ferestrele cu florile lor roz, albe, verzi sau violet.

Orhideele nu sunt foarte pretentioase, sunt usor de intretinut si au una, doua si pana la trei tije cu flori care rezista cateva luni.



Dupa ce florile se usuca, de obicei planta intra intr-o perioada de repaus vegetativ in care va inlocui substantele nutritive pe care le-a folosit pentru a inflori.



Apa si substantele nutritive sunt stocate in frunzele orhideei si sunt necesare atat pentru crestere, cat si pentru inflorire.



Pentru a afla stadiul in care se afla orhideea nu trebuie decat sa va uitati la radacini.



Daca acestea sunt gri-cenusii, inseamna ca planta se afla in repaus vegetativ iar daca radacinile incep sa inverzeasca, inseamna ca orhideea va inflori in curand.



In mod normal, o perioada de repaus vegetativ poate dura intre 6 si 9 luni, timp in care planta isi va reface rezervele necesare pentru a inflori din nou.



Exista insa cateva trucuri pe care le puteti aplica pentru a stimula orhideea sa infloreasca mai repede.



Daca tulpinele pe care cresc florile au ramas verzi, mutati planta intr-un spatiu mai racoros unde temperaturile pe perioada noptii sunt cuprinse intre 13 si 15 grade Celsius.



Folositi un fertilizator special pentru orhidee si udati floarea cu apa la temperatura camerei o data pe saptamana.



Atunci cand apar primii boboci, aduceti din nou orhideea in locatia in care sta de obicei. Un alt truc prin care veti putea provoca o inflorire mai rapida a orhideelor este sa taiati tija cu flori cu 1.5 cm deasupra celui de-al treilea nod.



Un fertilizator bogat in substante nutritive va stimula planta pentru a avea o inflorire mai rapida.