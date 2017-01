Cum slabesti cu bicarbonat de sodiu. Retete care te scapa de grasime

Inainte de a afla cum slabesti cu bicarbonat de sodiu, trebuie precizat ca retetele de mai jos pot contine alimente care provoaca alergii. Inainte de a urma retetele anti-slabit, e recomandat sa primesti un aviz medical.

Fiecare reteta de mai jos contine bicarbonat de sodiu, iar bauturile trebuie consumate dimineata, inainte de mancare si seara, inainte de cina.

Retete cu bicarbonat de sodiu pentru a scapa de grasime

1. Otet + apa minerala + bicarbonat

Pentru prepararea primei retete anti-slabit sunt necesare doua lingurite de otet de mere, o jumatate de lingura de bicarbonat de sodiu si un pahar de apa minerala. Aceasta licoare arde grasimea abdominala si alunga pofta de mancare nesanatoasa.

1. Bicarbonat de sodiu si fructe

Pierderea kilogramelor in plus este posibila cu ajutorul unei lingurite de bicarbonat de sodiu, o ceasca de capsuni, 10 frunze de menta proaspata, 1 lamai si 2 pahare de apa. Prima oara, se spala fructele si se pun in blender pentru a stoarce sucul. La final, se amesteca bicarbonatul de sodiu in sucul format din zeama de lamaie si capsuni. Menta se poate adauga la final.

Citeste mai mult pe TeoTrandafir.com