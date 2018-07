Cum se vede la Berlin revocarea lui Kovesi

Gunther Krichbaum, seful comisiei pentru afaceri europene din Bundestag, crede ca Romania risca pagube de imagine majore, dupa decizia de demitere a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

"Este fara indoiala o lovitura grea pentru justitie si statul de drept, mai ales ca Romania s-a indreptat in ultimii ani in directia cea buna. Trebuie sa constat insa ca, in acest caz, exista mai mult decat o simpla suspiciune privind culoarea politica a verdictului Curtii Constitutionale. Potrivit presei, decizia CCR a fost luata cu o majoritate de 6 voturi la 3. Cele sase voturi in favoarea demiterii au venit, printre altii, de la presedintele instantei Valer Dorneanu, fost presedinte al Camerei Deputatilor si membru PSD, Marian Enache, fost parlamentar PSD, Mona Pivniceru, fosta ministra a Justitiei in cabinetul lui Victor Ponta (fost PSD), si Attila Varga, fost parlamentar UDMR, partid care face parte din majoritatea guvernamentala din Parlamentul de la Bucuresti. Impotriva demiterii au votat Daniel Morar, fost sef al DNA, si Livia Stanciu, fosta presedinte a Curtii Supreme. Mai este de remarcat ca autoritatea anticoruptie DNA nu este o autoritate oarecare, ci una decisiva in combaterea coruptiei, in special a celei la cel mai inalt nivel politic. In curand, aceasta autoritate va fi controlata tocmai de cei pe care ea ar trebui sa-i ia in vizor", a declarat Gunther Krichbaum, pentru Deutsche Welle.



Intrebat cum apreciaza decizia presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, de a respecta hotararea Curtii Constitutionale si de a o demite pe Laura Codruta Kovesi, oficialul german a raspuns: "Regret evolutiile actuale, dar presedintele Iohannis se afla intr-o dilema. Ca organ constitutional, el trebuie sa respecte si sa aplice hotararile Curtii Constitutionale. Presedintele Iohannis era desigur constient de acest lucru si a actionat in asa fel incat sa nu poata fi acuzat ca incalca chiar el Constitutia. Totusi, ramane deschisa intrebarea in ce masura mai conteaza dreptul de co-decizie al presedintelui, daca ministrul Justitiei ii poate oricand concedia unilateral pe cei numiti. Sa nu uitam nici ca Consiliul Superior al Magistraturii, care exprima de regula un vot consultativ in procedurile de demitere a unor procurori-sefi, s-a pronuntat clar impotriva concedierii doamnei Kovesi".



Gunther Krichbaum mai spune ca Romania va fi vazuta cu alti ochi la nivel international, dupa demiterea lui Kovesi, iar MCV nu va mai fi ridicat prea curand.



"Romania risca pagube de imagine majore, mai ales ca urmeaza sa preia in viitorul apropiat presedintia semestriala a UE. Si asta pentru ca in dreptul independentei justitiei romanesti va sta de acum un mare semn de intrebare. Daca procurorii anticoruptie nu-si mai pot exercita functia fara riscul de a fi demisi in cazul unor decizii care nu sunt pe placul autoritatilor politice, atunci independenta autoritatii judiciare este stirbita major. Consecinta la nivel comunitar va fi amanarea renuntarii la MCV, mecanismul de supraveghere a evolutiilor din Romania de catre Bruxelles", spune oficialul german.

Sursa