Cum se prepară leacul care te face să renunţi la fumat şi la alcool

Pedicuta este o planta taratoare cu frunze mici, care se termina in varf cu cate doua spice, ce poarta spori de culoare galbena, cu miros de rasina. Aceasta creste pe coastele dealurilor, in pasuni, in regiunea montana si subalpina, iar de la ea se recolteaza doar tulpinile ascendente, deoarece ramurile taratoare se refac foarte greu. Din acest motiv, pedicuta este o planta ocrotita de lege.