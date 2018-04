Cum se păstrează brânza proaspătă pentru mai mult timp

Branzeturile proaspete sau maturate se strica destul de repede atunci cand nu tinem cont de nicio regula de depozitare, cele mai importante legate de umiditate sau de temperatura.

Impacheteaza branza in hartie de copt sau intr-o bucata de panza



Branza nu trebuie lasata pe farfurie, in frigider, dupa ce am cumparat-o si am despachetat-o, dar nici in ambalajul de la magazin. Fiecare bucata de branza trebuie impachetata in hartie de copt sau hartie cerata, care ii permite sa respire exact cat are nevoie.



Nu folositi folie de plastic pentru ca va prinde rapid un miros neplacut. Este indicata si o bucata de panza de bumbac pentru a infasura branza, dar aceasta trebuie umezita zilinic, pentru ca absoarbe umiditatea si se usuca.