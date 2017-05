Cum se filmează, de fapt, scenele de sex din filme

De-a lungul timpului, printre filmele difuzate în cinematografe s-au strecurat scene de sex complet veritabile. În timp ce unii dintre actori recunosc acest lucru fără ocolişuri, alţii neagă cu vehemenţă. Iată câteva exemple!

Eyes wide shut – Cu ochii larg inchisi (1999)

Presa a scris că scena de sex dintre Nicole Kidman şi pe atunci soţul ei Tom Cruise este cât se poate de reală. Personajele cărora cei doi le-au dat viaţă i-au ajutat să conştientizeze faptul că mariajul lor era pe sfârşite.

Caligula (1979)

Producţia semnată de Tinto Brass urmăreşte îndeaproape viaţa împăratului şi o redă foarte fidel. Scena culminantă a filmului este o orgie în timpul căreia au fost filmate contacte sexuale cât se poate de reale, printre care penetrări vaginale, sex oral şi ejaculări.

In the realm of the sense – Ai no korida – Imperiul simţurilor (1976)

Toate scenele de sex din film, şi nu sunt puţine la număr, sunt cât se poate de reale şi nedisimulate.

9 songs – 9 piese ( 2004)

Lisa şi Matt se întâlnesc în Londra la un concert iar atracţia lor este imediată. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste intensă, pasională şi incitantă. Întreaga producţie este presărată cu scene de sex cât se poate de reale între cei doi actori.