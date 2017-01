Cum se circulă "sub escortă" către Bucureşti. Şoferi furioşi pe "prostia instituțiilor"

Zeci de maşini care vor să ajungă de la Cernavodă spre Bucureşti, luni dimineaţa, sunt obligate să aştepte ore întregi să meargă sub escorta Poliţiei spre Capitală. Motivul? Există un singur echipaj care escortează maşinile spre București şi şoferii trebuie să-l aştepte să se întoarcă!

"Decizia asta aparent buna ne tine blocați aici si nu putem înainta nici pe drumul vechi cum era in plan. E un singur echipaj care escorteaza masinile spre București si acum trebuie sa așteptăm ca acesta sa se intoarca de la București! !!. E revoltător", a scris o telespectatoare Realitatea TV pe adresa redacţiei.

"La intrarea pe podul de la Cernavodă dinspre Constanța s-a format coloana de mașini. Am plecat de acasa cu intenția de a merge pe drumul vechi pana la București. Aici ne-au oprit si ne-au spus ca vom fi escortati pana la București de o mașină de politie si pentru siguranța noastra se formeaza coloane si ca urmeaza sa plecam in 15 minute. A trecut mai bine de o ora si nu am mai plecat de aici. Decizia asta aparent buna ne tine blocați aici si nu putem înainta nici pe drumul vechi cum era in plan. E un singur echipaj care escorteaza masinile spre București si acum trebuie sa așteptăm ca acesta sa se intoarca de la București! !!. E revoltător. La politia Constanta ne-au închis telefonul in nas, aici este jandarmeria care ne tine in loc din ordinul politiei. Daca zapada era singura noastră grija eram probabil deja la București. Dar avem de a face si cu prostia instituțiilor care ar trebuie sa ne ușureze viata nu sa o îngreuneze", ne-a scris Flavia Militaru pe adresa Martor Ocular.