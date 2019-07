Cum se apără Ministerul de Finanțe împotriva acuzațiilor de măsluire a datelor oficiale

Deficitul bugetar pe primul trimestru al anului 2019 este de 0,5% din Produsul Intern Brut, iar valoarea comunicată vineri de Eurostat, de 4,5% din PIB trimestrial, este calculată pe baza soldului ESA ajustat sezonier, prin raportare la valoarea trimestrială a PIB, susţine Ministerul Finanţelor Publice.

"Referitor la comunicatul Eurostat privind deficitul bugetar în trimestrul I al anului 2019 pentru România, este necesar să aducem următoarele clarificări: Diferenţa dintre soldurile menţionate în comunicatul Eurostat şi datele publicate lunar pe site-ul MFP provine atât din metodologia de calcul, sistemul european de conturi (SEC) utilizând metoda pe angajamente, cât şi din impactul generat conform metodologiei de calcul a deficitelor trimestriale ajustate sezonier, lucru de altfel menţionat şi în comunicatul Eurostat. Este important de precizat faptul că valoarea comunicată de Eurostat, de 4,5% din PIB trimestrial, este calculată pe baza soldului ESA ajustat sezonier, prin raportare la valoarea trimestrială a PIB. Aceasta reflectă componentă de trend a deficitului bugetar înregistrat în trimestrele anterioare şi raportată la nivelul PIB din trimestrul I, trimestru în care PIB înregistrează de obicei o valoare nominală mai redusă decât în celelalte trimestre ale anului", precizează MFP într-un comunicat remis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, astfel, execuţia bugetului general consolidat conform metodologiei naţionale la finele trimestrului I al anului 2019 a prezentat un deficit de 0,5% din PIB-ul anual, respectiv 5,5 miliarde de lei.

"De asemenea, în datele publicate de Eurostat, se observă că acelaşi indicator a înregistrat un maxim de 3,6% din PIB în trimestrul I din anul 2018, în condiţiile în care deficitul pe întregul an a fost de 3% din PIB. Aşadar, datele trimestriale publicate de Eurostat nu sunt de natură a explica valorile anuale. Este de aşteptat o ajustare sezonieră pentru următoarele trimestrele din 2019, astfel încât să se ajungă pe întregul an la valoarea de sub 3% din PIB a deficitului bugetar", adaugă MFP.

La nivelul Uniunii Europene, România a avut cel mai mare deficit guvernamental raportat la Produsul Intern Brut în primul trimestru din acest an, cu 4,5% din PIB, în condiţiile în care, în zona euro, deficitul guvernamental a fost 0,5% din PIB iar Uniunea Europeană a avut deficit guvernamental de 0,6% din PIB, arată datele publicate vineri de Eurostat.

De asemenea, datele Eurostat arată că România a fost lider şi la creşterea deficitului guvernamental în primul trimestru al acestui an comparativ cu ultimul trimestru al anului trecut, cu un avans de 1,7 puncte procentuale, de la un deficit de 2,8% din PIB până la unul de 4,5% din PIB.

Eurostat a dat publicităţii datele privind datoria guvernamentală la finele primului trimestru 2019. Conform acestora, România se situa în rândul statelor membre cu cel mai mic nivel al datoriei guvernamentale raportată la PIB, 34,1% din PIB, un nivel mai redus fiind înregistrat doar în Estonia (8,1% din PIB), Bulgaria (21,2%), Luxemburg (21,3%), Danemarca (33,6%) şi Cehia (34%).

Deficitul public este definit în Tratatul de la Maastricht ca fiind necesarul net de finanţare, aşa cum este definit de sistemul

european al conturilor economice integrate. Sectorul general guvernamental cuprinde subsectorul central, de stat, local şi fondul de securitate socială.