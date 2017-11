Cum se aerisesc CORECT caloriferele. Aşa vor avea randament maxim şi vei face economie la încălzire

Primul lucru pe care ar trebui sa-l faci inainte de a da drumul la incalzire este aerisirea caloriferelor. Daca ai pornit deja centrala, nu e nicio problema, poti sa faci aceasta operatiune acum.

Iti prezentam pasii simpli prin care aerisesti corect caloriferele din locuinta ta:



Pasul 1: Daca ai pornit deja centrala, opreste-o. Apoi opreste si robinetii de la colorifere, atat cei pentru tur, cat si pentru retur.



Pasul 2: Cu ajutorul unei chei speciale pentru aerisit sau a unei surubelnite, incepe aerisirea de la cel mai apropiat calorifer de centrala. Roteste la stanga surubul aerisitorului cu cheia sau surubelnita. La inceput va iesi aer sau aer cu apa. Lasa sa curga vreo 10 secunde pana curge doar apa. Bineinteles ca ai nevoie de un vas sau de un borcan in care sa curga apa!



Pasul 3: Poti ajuta aerul sa iasa din calorifer mai usor, deschide putin robinetul de retur. Asa apa intra prin partea de jos in calorifer si impinge aerul sa iasa in sus si afara.



Pasul 4: Inchide aerisitorul rotindu-l spre dreapta. Apoi deschide robinetii de tur si retur.



Pasul 5: Muta-te la urmatorul calorifer si repeta pasii.



Pasul 6: In timp ce scoti apa din calorifere, presiunea in instalatie scade. Poti vedea la manometrul centralei daca presiunea variaza mult. Daca presiunea centralei termice pe gaz scade sub 0,8 bar, va trebui sa deschizi robinetul de umplere al centralei ca sa incarci instalatia.



La centrala pe gaz, presiunea in instalatie trebuie sa fie de 1,4 – 1,5 bar in stationare, iar cand functioneaza sa nu depaseasca 2,5 bar, scrie bzi.ro.