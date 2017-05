Cum schimbi un bărbat în funcție de zodie

Bărbații... imposibil să îi schimbi! Dacă ai oftat și tu din toți rărunchii, exasperată de comportamentul unui tip cu care nu reușeai deloc să fii pe aceeași lungime de undă, este probabil să nu fi utilizat metoda potrivită pentru a-l aduce pe calea cea bună!

Află care este semnul său zodiacal și vei vedea cum lucrurile se întorc la 180 de grade! Da, este posibil să schimbi un bărbat, dacă reușești să găsești calea spre inima și voința sa!



Cum îl schimbi în funcție de zodie



Vei avea nevoie de un strop de abilitate, de multă inteligență și de... zodia sa pentru a-l schimba. Adaugă în mixul salvator răbdare, în unele cazuri, și foarte multă dragoste!



Berbec. Impulsiv, energic, puternic, Berbecul deja crede despre el că e cea mai bună invenție a divinității din toate timpurile, așa că e destul de greu să îl convingi că e cazul să schimbe ceva. Ce va funcționa însă perfect? Exemplele! Laudă un tip pe care este puțin invidios (chiar dacă nu ar recunoaște nici în ruptul capului), subliniind exact acea trăsătură pe care Berbecul tău nu o are!



Taur. La prima vedere, ai putea spune că cea mai bună cale de a-ți asigura cooperarea Taurului este umblarea la „robinetul cu plăceri”, care îl dă de fiecare dată pe spate. O ființă senzorială, nativul este în același timp un bărbat calm, practic, inteligent. Abordează metoda sincerității și explică-i de ce ar fi mai bine să se schimbe și vei obține ceea ce îți dorești!



Gemeni. Viața lângă un bărbat din zodia Gemeni este oricum, numai plictisitoare nu, dar poate deveni un calvar atunci când te deranjează cu ceva. E adevărat, aceste ființe sunt fermecătoare, adaptabile, versatile, așa că, dacă te place, va simți că este ceva ce te irită și va adopta singur schimbarea necesară. Provoacă-l la o discuție (doar știi cât îi plac), pregătește-ți argumentele imbatabile și explică-i ceea ce te enervează la el! Vei găsi un ascultător fin și deosebit de inteligent!



Rac. Dacă vrei să schimbi un Rac, sub nicio formă nu apela la agresivitate! Ai în față o făptură sensibilă, ce se poate retrage extrem de repede în cochilia sa. Dimpotrivă, dacă dai dovadă de blândețe și răbdare și îi explici cât de important este pentru tine și pentru relația voastră (trebuie să faci apel la iubire, dacă vrei să ai câștig de cauză), îți vei asigura îndeplinirea dorinței tale!



Leu. Strălucitor, regele junglei nu va accepta niciodată să se schimbe pentru că așa vrei tu! De ce ar face-o, când are la picioare un regat de admiratoare supuse, gata să îl accepte așa cum e? Nici să nu îndrăznești să îl ameninți cu plecarea, pentru că îți va deschide chiar el ușa. Ce poți face, atunci? Laudă-l, flatează-l, spune-i cât de răbdător, iubitor și generos e (intercalează aici trăsătura pe care aspiri tu să o aibă)! Nu e prost, așa că va realiza ce faci și se va schimba de dragul tău, apreciind însă că l-ai lăsat pe el să aibă inițiativa!

