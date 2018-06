Cum schimbă filmele XXX modul în care femeile fac sex

A trecut in industria XXX

Femeile sunt prezentate în filmele XXX drept obiecte sexuale menite să îi satisfacă pe bărbaţi.

Un studiu recent a descoperit că există o strânsă legătură între uitatul excesiv la filme porno şi relaţii nefericite, depresie şi objectificarea partenerului.

Cu toate acestea, interpretarea actelor sexuale din filmele porno depind de la privitor la privitor, unele femei având doar lucruri bune de spus despre scenele erotice.

Publicaţia „Huffington Post" a prezentat câteva din mărturiile femeilor:

- „Aveam 14 ani, eram curioasă şi îmi era teamă că voi fi întrebată şi nu voi şti nimic despre sex. Primul film porno văzut m-a făcut să îmi pun întrebări în legătură cu corpul meu şi în legătură cu ce ar trebui să fac în timpul unui act sexual. Mi-a intrat în cap că mie, ca femeie, ar trebui să îmi placă toate felurile de sex şi că sunt datoare să mă supun dorinţelor şi nevoilor bărbatului".

- „Aveam 18 ani şi am văzut primul film porno la televizor, când eram la facultate, într-o noapte în care colega mea de cămin nu era acasă. Aşa am avut primul orgasm. Până atunci nici măcar nu credeam că pot să simt aşa ceva. Am realizat că mă excit foarte uşor pe cale vizuală, aşa că ori de câte ori este nevoie, îmi folosesc imaginaţia pentru a ajunge la orgasm".

- „Aveam 20 de ani şi iubitul meu de atunci mi-a sugerat să ne uităm la un film porno împreună. Mie mi s-a părut ciudat, dar el credea că ne va excita pe amândoi, ceea ce s-a şi întâmplat. După câteva minute, l-am lăsat să meargă şi ne-am văzut de treaba noastră. M-a făcut să mă simt mult mai confortabil în propria mea piele şi în pat cu iubitul meu. Nu eram o persoană foarte încrezătoare din punct de vedere sexual, dar de atunci am înţeles că sexul nu trebuie să fie mereu drăguţ şi romantic, ca în filme. Am devenit mai deschisă în ceea ce priveşte masturbarea".

Oricare ar fi impactul pe care îl lasă asupra reprezentantelor sexului frumos, mai ales când sunt descoperite la vârste fragede, scenele erotice sunt rareori privite cu indiferenţă.

