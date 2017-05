Cum să-ți alegi anvelopele de vară și recomandări 2017 (P)

Cu fiecare nou sezon cald, soferii sunt pusi in situatia de a alege un set de anvelope potrivit. Avand in vedere ca exista sute de modele de cauciucuri din care puteti alege, aceasta decizie poate deveni o bataie de cap chiar si pentru cei mai experimentati. Aveti de ales intre clase de performante diferite, zeci de branduri si diferite dimensiuni si posibilitati de montaj. Prin urmare, care e cea mai buna alegere ce poate sa o faca un sofer la anvelopele de vara?

Procesul de cumparare trebuie sa inceapa prin a decide in ce buget va incadrati. Astfel restrangeti optiunile si evitati sa analizati modele care nu se incadreaza in acel buget si asta va va salva mult timp si energie.

Dupa ce decideti acest detaliu, stabiliti pentru ce veti folosi anvelopele cel mai des. Daca este pentru condus pe autostrada sau distante indelungate, e recomandata o anvelopa de vara cu clasa de zgomot cat mai redusa si in acelasi timp, clasa de consum ridicata, cat mai aproape de A. Clasele alese corespunzator pot micsora zgomotul de rulare ce se transmite in habitaclu, ce poate deveni obositor pe distante foarte lungi si pot, in acelasi timp, economosi combustibil. Daca folositi anvelopele doar pentru condus ocazional, distante scurte in oras, va recomandam o anvelopa cu clasa medii. In cazul in care aveti un stil de condus mai sportiv, cu franari si accelerari bruste, e recomandata o anvelopa de vara cu clasa de aderenta A sau cat mai apropiata de A, pentru ca anvelopa sa fie cat mai “lipita” de asfalt in virajele stranse si condusul mai agresiv.

Ca o precizare suplimentara, pe langa clasele de aderenta, e important sa respectati si indicii de greutate si de viteza care sunt precizati in cartea tehnica a masinii. Sunt cazuri in care masina poate necesita indice XL (extra load) pentru ca are o greutate marita sau un indice de viteza ridicat, Y (300km/h) pentru ca circulati cu viteza marita pe autostrada.

Desigur, daca bugetul va permite, e recomandat sa alegeti anvelope care au clasele de performanta cat mai ridicate, pentru a va garanta un condus in siguranta indiferent de situatie. Ca sa va simplificam si mai mult alegerea, va recomandam mai jos cateva profile de anvelope. Aceste profile sunt cele mai recomandate pentru anul 2017, fiind cea mai buna alegere pentru orice caz.

Continental impresioneaza inca odata prin performantul profil Premium Contact 5, acesta exceland in toate testele la care a fost supus, atat de catre jurnalistii auto, cat si de specialistii de la Continental. Profilul se comporta exemplar pe orice suprafata de condus, suprafata benzii de contact avand o aderenta marita pentru diversile dimensiuni.

Dunlop continua traditia si face anvelope exceptionale inclusiv acest profil. BluResponse se remarca prin clasa de aderenta A si clasa de consum B pentru majoritatea dimensiunilor in care este disponibil. Prin urmare, este perfecta pentru orice utilizare, indiferent de stilul de condus sau de distanta pe care parcurgeti.

Producatorul sud coreean este din ce in ce mai apreciat in lumea anvelopelor, profilele sale exceland in orice conditii si sunt laudate de toti jurnalistii auto din domeniu. Eco K425 se remarca prin clasa A de aderenta la majoritatea dimensiunilor si prin urmare este potrivita pentru utilizari intense, garantand o aderenta ridicata indiferent de caz sau de situatie. Recomadam Hankook, ca anvelope deosebit de performante, pentru orice tip de masina, fie ea cabrio, coupe, monovolum sau turism.

Pentru mai multe profile si preturi promotionale la anvelope de vara, acessati acesti link: oferta completa anvelope de vara.

Recomandarile au fost propuse de AnveloSHOP.ro, lider pe piata anvelopelor online, cu o experienta de peste 10 ani in domeniu. Specialistrii va asteapta pentru consultanta si recomandari. Sunt comercializate doar anvelope noi cu garantie de la producator de 2 ani. Se ofera livrare gratis oriunde in tara.