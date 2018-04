Cum sa te imbraci cat mai sexy

Colectia Andreea Raicu cuprinde mai multe rochii mini, foarte sexy, dar si accesibile ca pret. Iata cum arata.

Toate rochiile mini din colectia Andreea Raicu pot fi vazute AICI.

Mai multe modele de rochii mini din colectia Andreea Raicu au preturi foarte accesibile si arata extrem de bine. Daca vreti sa impresionati, cu siguranta unul dintre urmatoarele modele de rochii mini va pune in evidenta cel mai bine trupul suplu.

Colectia Andreea Raicu - Rochie cu volane pe umeri

Fii inaintea tendintelor si poarta o rochie cu volane pe umeri - cele mai sic detalii feminine pentru un look super-trendy in acest sezon. Oferta pentru rochia din imagine poate fi gasita AICI.

Colectia Andreea Raicu - Rochie cu umerii goi

O rochie cu umerii goi este printre cele mai hot tendinte ale acestui an. Emana un spirit boem si romantism, dar in acelasi timp este si foarte usor de purtat. Liniile feminine ale acestui model te vor scoate din impas de fiecare data cand vei avea nevoie de o tinuta lejera, dar eleganta. Oferta o gasiti AICI.

Colectia Andreea Raicu - Rochie scurta clos

Pentru zilele cand vrei sa ai un plus de confort, dar in acelasi timp iti doresti sa fii eleganta, alege o rochie scurta clos. Datorita croielii, rochia scurta clos este ideala pentru toate tipurile de silueta si o poti purta atat la birou, cat si seara in oras. Pretul e accesibil si poate fi gasit AICI.

Colectia Andreea Raicu - Rochie larga

O rochie larga, dar scurta, este ideala pentru zilele cand iti doresti un plus de confort, dar in acelasi timp nu vrei sa renunti la feminitate. Potrivita pentru toate tipurile de silueta, chiar si pentru femeile insarcinate, rochia larga scurta poate fi purtata atat la birou, cat si intr-o tinuta casual. Pretul poate fi gasit AICI.

Colectia Andreea Raicu - Rochie de zi scurta

In momentele in care iti doresti un plus de confort si o pata de culoare, alege o rochie de zi scurta cu buzunare intr-o nuanta vibranta, de vara. Datorita decolteului in V o poti purta cu diverse tipuri de coliere care o pot transforma intr-o optiune potrivita si pentru seara. Pretul il gasiti AICI.

Colectia Andreea Raicu - Rochie Cocktail

Stilul anilor 90 este din nou de actualitate. Rochia cu umeri evidentiati si maneca lunga reprezinta o piesa clasica a acestei decade. In aceasta interpretare moderna, asimetrica, devine rochia de cocktail ideala pentru femeile care vor sa aiba un look puternic si elegant. Oferta completa poate fi consultata AICI.