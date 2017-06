Cum să slăbeşti mâncând PRĂJITURI. Dieta care face furori în întreaga lume

Delicată, cu o siluetă de silfidă, dar cu un stil de viaţă plin de excese, Maria Antoaneta poate fi un model pentru oricine îşi doreşte o viaţă trăită din plin, dar fără pic de responsabilitate.

Deşi nu recomandăm nimănui să urmeze toate opţiunile ei de viaţă, dieta reginei poate deveni un reper.

Karen Wheeler, autoarea „The Marie Antoinette Diet: Eat Cake and Still Lose Weight”, a analizat conţinutul meselor celebrei aristocrate şi a ajuns la o concluzie: acestea ne-ar face pe toate să murim de poftă. La micul dejun, dieta Mariei Antoaneta înlocuia cerealele noastre fade cu produse proaspete de patiserie, cafea sau ciocolată caldă, dar prânzul este masa care ne reţine toată atenţia: pate, stridii, homar (doar ca aperitiv), urmate de scoici, raţă, somon, foie gras sau friptură de iepure, ca fel principal, şi un desert fabulos drept răsplată că ai reuşit să îngurgitezi un asemenea ospăţ.

Mai mult, pe tot parcursul zilei, subţirica regină se răsfăţa cu gustări alcătuite din petits fours (prăjiturele mici, cu marţipan şi ciocolată), fructe confiate sau napolitane, brânzeturi şi fructe, scrie divahair.ro.