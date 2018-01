FOTO EXPLICATIE: Cum să slăbeşti fără să ţii cură de slăbire

Ti se poate parea un paradox, dar poti slabi fara sa tii cura de slabire. Nu intotdeauna curele de slabire sunt foarte sanatoase, asa ca este mult mai recomandat sa incerci altceva pentru a scapa de surplusul de kilograme nedorite.

Iata cateva modalitati prin care poti sa slabesti fara sa tii cura de slabire:

1. Mananca dupa ceas

Seteaza-ti un timp de 20 de minute pentru fiecare masa si reinventeaza-te. Daca obisnuiai sa infuleci totul in 5 minute, este timpul sa uiti de asta. Savureaza fiecare inghititura, mestec-o indelung. In acest fel, te poti satura chiar si cu portii mici, intrucat creierul trimite semnale de satietate. Infulecatul blocheaza aceste mesaje si risti sa mananci mai mult decat trebuie.

2. Dormi mai mult, cantaresti mai putin

O singura ora de somn in plus pe zi duce la pierderea a 6 kilograme intr-un an, spun cercetatorii de la Universitatea din Michigan. Conditia este sa nu mananci mai mult de 2500 de calorii pe zi. Potrivit acestora, lipsa somnului si implicit a odihnei duce la cresterea poftei de mancare.

Citeste continuarea pe sfatulparintilor.ro.