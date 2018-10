Cum să seduci cei mai dificili bărbaţi din horoscop. Zodia care cedează cel mai uşor

Toti ne-am dori ca, atunci cand suntem atrasi de cineva, sa avem niste asi in maneca, niste atuuri care sa ne permita o mai buna si rapida interactiune. Astrologia ofera cateva indicii pretioase in acest sens, in mod special in ceea ce priveste 6 dintre cei mai dificili sau incapatanati barbati ai zodiacului.

Barbatul Capricorn



Pentru a cuceri un Capricorn trebuie sa fiti foarte precaute, deoarece barbatilor nascuti in aceasta zodie nu le plac dramele si exhibitionismul.



Lor le place sa-si spele rufele in familie si sunt mai conservatori din fire. Totusi, barbatii Capricorn nu se vor gandi de doua ori inainte daca va vor dori intre asternuturi sau in vietile lor. Deci inainte de toate, trebuie sa fiti voi insiva stabile financiar si emotional pentru a-l putea cuceri. O apropiere lenta, dar sigura va va aduce cele mai multe rezultate. La fiecare intalnire este recomandat sa va apropiati din ce in ce mai mult atat fizic, cat si psihic.



Citeşte continuarea AICI.