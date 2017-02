Cum să scapi de zgârieturile de pe ecranul telefonului mobil sau al tabletei

Investim în gadget-uri de ultimă generație și le utilizăm zilnic, unii mai mult, alții mai puțin. Cu toate acestea, oricât de grijulii am fi cu telefonul sau cu tableta, mai devreme sau mai târziu e imposibil să nu apară accidente.

Cele mai multe dintre acestea duc la apariția de zgârieturi pe ecranele tabletelor sau ale telefoanelor, așa că atunci când am auzit că aceste zgârieturi pot fi camuflate destul de ușor, am fost curioși să aflăm cum putem face și noi asta. Iată ce soluții am descoperit pentru a scăpa de zgârieturile de pe ecranul telefonului mobil sau al tabletei…

Soluția nr. 1 – Radiera



Banala radieră pare să fie de real folos atunci când ne confruntăm cu zgârieturi pe ecranul telefonului sau al tabletei. Foarte multe persoane care au încercat deja acest truc spun că este mai mult decât eficient. Tot ce trebuie să faci e să freci delicat, cu o radieră moale și albă, zona zgâriată. În câteva secunde, vei remarca faptul că aceasta începe să dispară. Simplu, ieftin și eficient!

Soluția nr. 2 – Alcoolul



E bine să știi, încă de la început, că dacă alegi să folosești această metodă, trebuie să amesteci o parte de alcool, cu 5 de apă. Vorbim aici de cantități foarte mici, de exemplu, la o jumătate de linguriță de alcool, vei folosi 2 lingurițe și jumătate, chiar 3, de apă.



Îmbibă o cârpă moale în acest amestec și curăță ușor zona zgâriată. Explicația acestei metode ar sta în faptul că majoritatea dispozitivelor mobile au un strat special pe ecran, care, în contact cu alcoolul, se topește încet și umple zgârietura.

Sursa: unica.ro