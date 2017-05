Cum să scapi de ţânţari cu ulei de mentă

Uleiul esential de menta indeparteaza atat tantarii, cat si alte insecte zburatoare. Foloseste uleiul de menta in casa si vei tine departe tantarii, mustele si alte insecte enervante.

Poate ca gandacii nu se dau in vant dupa uleiul de menta, insa oamenii (atat copiii cat si adultii) se bucura de mirosul lui proaspat, energizant. In plus, creeaza o senzatie racoritoare care se potriveste perfect cu zilele fierbinti de vara.

Utilizarea uleiului de menta

Inainte de a iesi din casa, aplica ulei de menta direct pe glezne, incheieturi si gat. Ai putea sa-ti dai si pe haine, insa mai intai asigura-te ca nu le va pata.

Folosirea uleiului de menta pentru a face in acasa un spray antiinsecte

Poti face in casa o solutie pe care sa o pui intr-un spray si sa pulverizezi in toata locuinta. In amestec poti pune si ulei esential, astfel incat efectul sau sa dureze mai multa vreme.

