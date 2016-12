Cum să scapi de punctele de grăsime de pe față. Definitiv! Fără medic

Punctele de grasime de pe fata, care se regasesc cel mai adesea in jurul ochilor, reprezinta o conditie de sanatate destul de des intalnita. Aceasta apare de regula la adulti, insa in ultimii ani este destul de des intalnita si in randul copiilor.

In cazul in care te confrunti cu aceasta problema, trebuie sa stii ca punctele de grasime nu trebuie sa-ti mai faca viata amara, intrucat am gasit remediul perfect de eliminare a lor, fara interventia medicului, fara mici incizii, fara dureri si totul la tine acasa, printr-o metoda destul de simpla.

In primul rand trebuie sa-ti prepari un ceai concentrat de musetel. Fierbe 1-2 litri de apa si adauga cateva linguri de ceai. Incearca sa folosesti ceai la punga, nu la pliculete, intrucat este mult mai bun si mai concentrat.

Pregateste intre timp un prosop curat si amestecul pe care il vei aplica dupa ce faci infuzia. Pentru amestec vei avea nevoie de : 1 lingurita de bicarbonat de sodiu, 50 de grame de miere si o lingurita de ulei de cocos. Amesteca bine toate ingredientele pana la omogenizare. Dupa ce s-au amestecat , crema este pregatita.

Cand ceaiul a fiert, asaza prosopul pe cap si fa o infuzie cu ceai de musetel pentru 5-10 minute, timp suficient pentru a-ti deschide porii. Dupa ce ai terminat infuzia si ti-ai deschis porii, aplica-ti pe zonele "cu probleme" amestecul de miere cu bicarbonat si ulei de cocos, masand usor circa 30 de secunde.

Lasa apoi "crema" sa actioneze timp de 10-15 minute dupa care limpezeste-ti fata cu apa calduta. Repeta procedeul o data pe zi, timp de 7 zile consecutive si vei scapa de inesteticele puncte de grasime fara interventia medicului. (sursa: Secretele.com)