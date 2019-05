Cum să scapi de insectele enervante din casă

Neplacutele insecte care se aciuaza pe langa casa noastra pot fi o sursa considerabila de stres.

Degeaba iti aranjezi locuinta visurilor tale, indiferent cat e ea de mare, mica, la bloc sau la curte, daca armonia este deteriorata de furnicile de care nu mai scapi din bucatarie, moliile razlete care continua sa zboare linistite prin jurul tau oricat ai intors casa cu susul in jos distrugand orice presupusa urma de cuiburi sau gandacii de bucatarie care te fac sa iti stea inima in loc de nervi cand ii zaresti si care te pun pe ganduri daca esti cu adevarat o buna gospodina sau nu.

Ei bine, de cele mai multe ori aparitia neplacutelor insecte domestice si decizia lor de a ramane alaturi de noi mai mult decat ne dorim noi sa le gazduim, nu are legatura cu cat de bine sau des facem curatenie ci cu unele mici trucuri pe care e bine sa le stim ca sa le alungam.

Cum vremea frumoasa a venit si de acum ne tot asteptam sa avem parte de micile taratoare sau zburatoare din preajma, iata sfaturi pretioase oferite de specialistii goodhomes.ro cu privire la cum sa procedam ca sa alungam furnicile, tantarii, gandacii, moliile si plosnitele.

Furnici omniprezente

· Cel mai simplu mod de a indeparta furnicile este sa nu le hranesti. Pastreaza casa, in special bucataria, curata si fara firmituri.

· Tine toate alimentele, inclusiv cele pentru animale, in borcane din sticla cu capac sau recipiente care se inchid ermetic. Nu uita sa pastrezi gunoiul bine sigilat.

· Spala podeaua si dulapurile cu o solutie din parti egale de apa si otet care va alunga furnicile.

· Furnicile sunt mari consumatoare de dulciuri. Intinde-le o capcana: lasa un borcan cu putina miere in el si pune-l in camara sau in bucatarie sau imprastie cateva ingrediente naturale in casa care vor tine furnicile la distanta: zat de cafea, boia de ardei iute, coaja rasa de la citrice, solutie de apa si otet, scortisoara macinata.

