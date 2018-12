Cum să scapi de burtă şi de grăsimea de pe şolduri în 7 zile

Dieta nu este sinonima cu infometarea, ci cu alimentatia sanatoasa. Daca vrei sa scapi de grasimea de pe burta si de pe solduri in sapte zile, iata trei metode care vor da rezultate!

Mai intai, iti propunem sa incerci dieta disociata. Aceasta presupune consumul unor anumite tipuri de alimente in fiecare zi.



Astfel, in prima zi poti manca numai carne slaba preparata la gratar sau fiarta, in cea de-a doua, legume, in cea de-a treia, lactate, in cea de-a patra, peste, in cea de-a cincea, fructe, in cea de-a sasea, sucuri, iar in cea de-a saptea, oua.



Daca vei respecta regulile dietei disociate, vei reusi sa scapi de cinci kilograme intr-o saptamana.



