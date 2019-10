Cum să scapi de astenia de toamnă

Odata cu instalarea anotimpului rece, organismul tau trebuie sa se adapteze la temperaturile scazute si la scurtarea duratei zilei. Daca te simti in permanenta obosita si iti lipseste pofta de mancare, inseamna ca suferi de astenia de toamna. Este momentul sa incepi o cura de vitamine si minerale. Iar cele mai potrivite surse de substante nutritive sunt fructele si legumele.

Daca aceasta descriere corespunde simptomelor tale, nu trebuie sa te ingrijorezi. Exista o serie de remedii care te pot ajuta sa scapi de astenia de toamna.



In primul rand, renunta la alimentele procesate, la dulciuri si la sucurile acidulate, cu un continut ridicat de zahar sau de indulcitori artificiali. Chiar daca starea psihica te indeamna sa consumi preparate de tip fast food sau gustari cu un inalt continut de grasimi, trebuie sa constientizezi faptul ca alimentatia sanatoasa te poate scapa de neplacerile asteniei de toamna.







Organismul tau are nevoie in acest sezon de un aport ridicat de substante vitale, printre care se numara complexul de vitamine B, vitaminele A, C si D precum si de fier, zinc si magneziu. Toate acestea le poti asimila prin intermediul suplimentelor achizitionate din farmacie, insa este indicat sa apelezi mai intai la alimentele pe care le consumi, scrie divahair.ro.