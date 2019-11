Cum să pierzi o jumătate de miliard de dolari și 3 milioane de români

La Chisinau au cazut mastile: socialistii declarat pro-rusi au castigat alegerile pentru Chisinau dupa 11 ani de mandate ale romanului Dorin Chirtoaca si 2 ani furati din mandatele acestuia de catre procurorii lui Plahotniuc.

Cea mai mare cetate romaneasca de peste Prut se afla sub puterea lui Dodon. Andrei Nastase este prima victima a pactului dintre blocul ACUM si Igor Dodon. Maia Sandu se vede urmatoarea victima si se cere demisa de socialisti pentru a se muta in strada, la proteste. Moscova a triumfat, iar "pro-europenii" asteapta in zadar un semn de la Berlin sau Bruxelles. Romania mai e aici?



Imi amintesc anul 1999: eram intr-o criza profunda, avusesem de platit o datorie externa uriasa in anul anterior (8% din PIB!), de neimaginat pentru Europa, iar minerii tocmai incheiasera un mars spre Bucuresti. Cu toate acestea, cand am ajuns la Chisinau am vazut ce insemna cu adevarat criza: la piata puteai cumpara 10 oua dand la schimb un sutien sau o pereche de ciorapi, iar aerul era incredibil de curat, toate fabricile fiind inchise, aerul conditionat nu functiona nici macar in hotelul fost "al partidului"; Republica Moldova nu mai putea sa cumpere electricitate (oricum nu producea decat o cantitate ridicol de mica), nemaiavand bani.







Statul Republica Moldova era incapabil sa isi sustina propria existenta, atat din ratiuni obiective (lipsa oricaror resurse economice interne), cat si subiective (esecul in serie al politicienilor de toate culorile). Incapacitatea de a se auto-guverna a devenit dureros de vizibila in perioada guvernului Ion Sturza (februarie-noiembrie 1999), cand Republica Moldova nu putea sa isi asigure alimentarea cu energie electrica.



Atunci, Romania a demarat prima mare operatiune de asistenta nerambursabila dincolo de Prut si a livrat energie gratis pe teritoriul republicii in valoare de 27 milioane de dolari SUA (la preturile de astazi, acea energie electrica ar fi valorat aproximativ 100 de milioane de euro). In loc sa manifeste pragmatism si viziune, guvernul de la Bucuresti a preferat sa asculte prostiile indrugate de echipa de la Cotroceni a lui Emil Constantinescu, cel care se numea pe sine cu mandrie "prietenul lui Piotr Lucinschi" (presedintele de atunci al republicii de peste Prut).



Pragmatismul si viziunea, pe care Bucurestiul nu le-a avut atunci, l-ar fi indemnat sa preia la schimb actiunile companiei Tirex Petrol, societatea petroliera republicana. Doar pentru atmosfera, sa notam ca atunci Romania era abia al treilea partener comercial al Republicii Moldova, dupa Rusia si Ucraina, cu cote modeste de aproximativ 10 procente din import, respectiv din export. Cine erau cei care garantau romanilor preluarea Tirex: nimeni altul decat premierul Sturza azi, prosper om de afaceri din Romania si vice-premierul Mitea Diacov, autorul partidului care l-a propulsat pe oligarhul Plahotniuc (viitorul premier Vlad Filat era atunci responsabil cu... privatizarea!).

La Chisinau, era deja guvernul lui Dumitru Braghis, iar datoria catre Romania nu avea sa mai fie platita niciodata. Ba chiar, in anii urmatori, Guvernul Nastase ofera extinderea acesteia si furnizeaza din nou, gratis, energie electrica catre Republica Moldova, in situatia in care aceasta nu avea nicio alta sursa de furnizare a energiei electrice.



La Chisinau se instaurase regimul militianului Voronin, ales presedinte in 2001. Valoarea totala a exporturilor de electricitate din Romania peste Prut, neplatite niciodata de catre partea moldoveneasca, avea sa ajunga la aproape 80 de milioane de dolari, echivalentul de astazi a 300 milioane de euro! Aceasta energie electrica a salvat existenta fizica a peste 3 milioane de moldoveni in trei ierni cumplite; aceasta energie a fost livrata gratis de catre Bucuresti, desi atunci Romania era o tara extrem de saraca, care nu atingea nici macar 20% din media Uniunii Europene, o tara care era atunci in afara NATO si UE, o tara care in 1998 a fost la un pas de intrarea in incapacitate de plata. Toate misiunile FMI, ale Uniunii Europene si ale Bancii Mondiale reprosau atunci guvernului roman acele livrari de energie...



Pentru recapitulare: in contul energiei livrate, in valoare de 27 milioane de dolari, Romania a primit dreptul de a asista cum o firma oarecare a cumparat cu doar 500.000 dolari compania care trebuia oferita de Chisinau in schimbul energiei livrate in clipele de restriste de atunci!



