Cum să ne protejăm pe timp de ger

Gerul a pus stăpânire pe România zilele ac estea, iar meteorologii au anunţat temperaturi de până la -25 de grade Celsius. Gripa, pneumonia, durerile de dinţi, laringita, infecţiile urinare şi degerăturile sunt principalele afecţiuni care pot apărea. Dacă nu sunt tratate la timp şi corect, aceste boli pot avea complicaţii grave. Cea mai sănătoasă este prevenția.

Aproximativ 30% din căldura corpului se pierde pe la extremităţi

Încălţămintea trebuie să aibă talpa solidă și groasă pentru a asigura o bună izolație față de sol și să fie suficient de comodă pentru ca degetele să se miște cu uşurință.

“În perioada geroasă a anului, cu temperaturi scăzute, gheață, polei și multă zăpadă recomandăm încălţămintea cu blană internă. Acestea trebuie să aibă talpa groasă, cu striații, şi să nu fie din piele pe interior”, a declarat Diana Petrescu, brand manager.

Designerii recomandă pentru această perioadă şosetele din lână merino, una din cele mai fine din lume, care are proprietăţi de izolant natural, rezistent la apă.

Frigul provoacă dureri dentare la adulți și copii

Odată cu vremea rece sensibilitatea dentară se accentuează. Sunt vulnerabile mai ales persoanele care suferă de bruxism, paradontoză, au carii sau fisuri dentare.

„Persoanele care suferă de retracţii gingivale, au carii, scrâşnesc din dinţi, au o alimentaţie nesănătoasă, bogată în acizi, sunt predispuse la durerile de dinţi în sezonul rece. Pentru a evita cel puţin o parte din aceste probleme, este recomandat să folosiţi o pastă de dinţi pentru sensibilitate dentară, o periuţă cu peri moi şi să evitaţi alimentele acide. O vizită la medicul dentist te poate scuti de toate aceste neplăceri”, a precizat Dr. Alina Crantea, medic stomatolog.

Trebuie evitată și alternanța alimentelor calde urmate de unele reci. Acestea pot fi dăunătoare smalțului dentar, sensibil la variațiile bruște de temperatură.

Dacă persoanele mature sunt mai rezistente la astfel de dureri, copiii sunt cei care au cel mai mult de suferit. O soluţie pentru prevenirea acestor dureri sunt sigilările dentare.

„Sigilarea dentară se face atât la dinții de lapte, cât și la cei permanenţi, iar cel mai bun moment este imediat ce au erupt dinții, pentru a opri efectele nocive ale zahărului. Metoda se aplică în jurul vârstei de 6-13 ani pe molari și premolari. Sunt vizați în special dinții definitivi. De asemenea, protejarea dinților de lapte garanteză sănătatea celor permanenți. O sigilare corectă protejează dinții vreme de doi ani”, spune Dr. Monica Cheregi, medic stomatolog pedodont .

Pentru a face faţă temperaturilor scăzute, organismul are nevoie de mai multă energie în zilele geroase decât de obicei. De aceea, iarna trebuie să avem o alimentație sănătoasă. Nutriţioniştii recomandă să consumăm portocale, lămâi şi grapefruit, fructe bogate în vitamin C. Dovleacul este leguma care oferă organismului un aport important de vitamina A, C, B6 şi K, acid folic şi potasiu. Pentru mai multă energie, consumă dovleacul fiert sau copt şi alătură-l unei surse de proteine sau fibre.

În aceasta perioada se recomandă evitarea consumul produselor lactate cu un conţinut ridicat în grăsime, deoarece acestea contribuie la dezvoltarea bacteriilor şi virusurilor, implicit a infecţiilor.