Cum să mănânci sănătos în funcţie de vârstă

Pe masura ce inaintam in varsta, activitatile, prioritatile si obiceiurile alimentare ni se schimba, deci nu e de mirare ca si necesitatile nutritionale sufera modificari. Afla cum sa mananci sanatos in functie de varsta, pentru un corp sanatos si echilibrat din toate punctele de vedere.

Cum sa mananci sanatos la 20 si 30 de ani

In intervalul 20-30 de ani, femeile sunt de obicei mai mult preocupate de cariera decat de regimul alimentar. Un procentaj foarte mare de femei tinere nu reuseste sa consume dozele zilnice recomandate de nutrimente esentiale, printre care calciu, acid folic si fier. In plus, foarte putine dintre ele mananca portia obligatorie de fructe si legume.

Densitatea osoasa continua sa creasca pana in jurul varstei de 30 de ani. La aceasta varsta, o nutritie gandita pentru sanatatea osoasa te poate scuti de osteoporoza mai tarziu. Astfel, trebuie sa te orientezi catre produse care contin calciu, vitamina D si K: lactate, verdeturi, galbenusuri de oua si somon.

