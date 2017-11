Cum să mănânci fără să te îngraşi. LISTA alimentelor cu puţine calorii

O modalitate usoara prin care poti selecta alimentele pe care le consumi zilnic este aceea a numarului de calorii pe care acestea le contin. Calculand indicele de masa corporala (IMC), o femeie aflata intre 20 si 25 de ani, de aproximativ 1.65 si cu 55 de kilograme, are nevoie de maximum 1300 de calorii zilnic pentru a se mentine in forma. Orice depaseste acest numar si nu este consumat prin activitati fizice se va transforma in depozite de grasime.

Daca esti decisa sa incepi un regim hipocaloric, trebuie sa ai in evidenta urmatoarele alimente cu un continut scazut de calorii:



Fructele si legumele



Consumate in mod corect, atat fructele, dar mai ales legumele, sunt alimente sarace in calorii.



Brocoli



Aceasta leguma e colorata, e delicioasa si are foarte putine calorii. Mai mult decat atat, iti ofera senzatia de satietate mancand foarte putin. O suta de grame de broccoli este echivalentul a 34 calorii. La o portie sanatoasa, poti manca chiar si 300 de grame si o poti asorta la orice carne.



Citeşte continuarea pe divahair.ro.