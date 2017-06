Cum să îţi îngrijeşti tenul vara. 5 sfaturi uşoare care te vor proteja

Pielea feţei este sensibilă şi suferă multe schimbări pe timpul verii din cauza căldurii, a prafului şi procesului greşit de îngrijire. Nu este dificil să ai grjă de tenul tău în acest anotimp, doar trebuie să îi acorzi timp şi atenţie.

Iată câteva sfaturi la îndemână:

1. Spală-te pe faţă dimineaţa! Exfoliază-şi pielea! Imediat după ce te-ai trezit şi te-ai dezmeticit puţin, fugi la baie şi spălă-te pe faţă cu apa rece. Aşa tenul se va curăţa după procesul de regenerare din timpul nopţii. Poţi folosi un gel exfoliant care să cureţe porii şi care să îndepărteze impurităţile şi celulele moarte.

2. Tonifică-ţi tenul Indiferent de tipul de ten pe care îl ai, există o gamă variată de produse pentru tonifiere care sa te ajute in procesul de ingrijire a pielii fetei. Este important ca lotiunea tonica aleasa sa se comporte delicat cu tenul tau, altfel risti sa iti usuci pielea si sa arati ca si cum ai fi ramas izolata in desert si fara apa.

3. Hidratarea pielii este esentiala Pielea de pe fata trebuie stimulata sa se regenereze si cum apa si alimentele consumate nu sunt suficiente, tu trebuie sa o ajuti putin. Incearca masti pentru hidratare, creme pentru zi si pentru noapte care lucreaza intensiv, doar asa vei avea un ten frumos si ingrijit. Este foarte important sa alegi produsele potrivite tipului tau de ten. Acestea nu sunt greu de recunoscut pentru ca indiferent de brand culorile atrubuite sunt aceleasi. Pentru tenul normal produsele sunt evidentiate prin albastru, cele pentru ten uscat prin roz, iar cele pentru ten gras sau mixt prin verde. Nu iti cumpara crema la intamplare, pentru ca aceasta are un rol in functie de tipul tau de piele. Daca ai un ten normal ai nevoie de hidratare, tenul uscat si sensibil necesita hranire si calmare, iar cel gras matifiere.

4. Ritual de machiaj Inainte de a-ti aplica fondul de ten, foloseste o crema hidratanta colorata care sa iti nuanteze tonul si sa-i confere luminozitate pielii tale. Apoi poti continua cu procesul de machiere a tenul tau. De asemenea, nu uita ca trebuie sa te demachiezi inainte de culcare! Daca nu ai chef, poti folosi servetele demachiante, sunt utile si usor de utilizat. Dar, exista o solutie si mai la indemana: produse de cosmetica 2 in 1: te ajuta sa scapi de machiaj si tonifca pielea in acelasi timp. Apoi, poti aplica o crema hidratanta de noapte, vei simti o senzatie de prospetime imediat, iar pielea ta se va reface in timp ce tu dormi.

5. Foloseste produse specifice pentru machiajul rezistent la apa! Vara te relaxezi la piscina sau la mare si folosesti produse pentru un machiaj rezistent la apa, ceea ce nu este un lucru rau. Insa, nu uita ca exista lotiuni tonice si demachiante special create pentru rimelul si rujul care opun rezistenta in fata apei. De ele scapi mai greu, de aceea te sfatuim sa apelezi la produse facute sa te ajute sa te demachiezi usor si corect. Noi ti-am oferit variante diverse pentru ingrijirea tenului, tu doar trebuie sa le pui in aplicare si vei avea o piele frumoasa...garantat!

