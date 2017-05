Cum să îţi creşti părul rapid - trucul simplu cu efect miraculos: 2 cm pe săptămână!

Nu există femeie care să nu își dorească o podoabă capilară cât mai sănătoasă și strălucitoare, motiv pentru care e nevoie să-și îngrijească constant scalpul.

Un filmuleţ postat de o vloggeriţă îți dezvăluie cum să prepari acasă o cremă de păr din ingrediente naturale. Potrivit autoarei, remediul este ușor de preparat, reduce căderea părului și face ca firele să crească rapid în doar 2 săptămâni. În plus, această mască va reda părului strălucire și elasticitate. Nu-ți rămâne decât să o încerci! "De-a lungul anilor, am experimentat o mulțime de lucruri și, după mai multe încercări și căutări prin diverse surse, am găsit formula care chiar funcționează, am avut marea surpriză să constat că părul meu a crescut rapid, deaceea am dorit să împărtășesc rețeta și altora", mai spune această vloggeriță. Ingrediente: 2 linguri de ulei de măsline, 2 linguri de ulei de ricin, 3 linguri de ulei de cocos, 2 linguri de aloe vera gel (ori suc natural extras din frunze de aloe). Masca se aplică seara și se spală părul dimineața. Rezultatele le poți vedea în două săptămâni.

