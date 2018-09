Cum să faci cel mai bun must de casă

Mustul reprezintă primul pas în facerea vinului. Cuvântul "must" vine din latinescul "vinum mustum", care înseamnă "suc proaspăt din fructe presate", un suc care include coaja, pulpa fructelor și semințele. Sucul se obține din struguri înainte să fi avut loc procesul de fermentație.

Licoarea se poate bea ca atare sau se poate folosi ca ingredient în diverse preparate. Din must se fac siropuri, budinci și diverse sortimente de dulciuri. Ingredientele pentru a-l obține sunt simple: struguri.

1 Folosește ustensilele de lucru potrivite



Pentru a face must, vei avea nevoie de un storcător de fructe, o strecurătoare fină, un vas mare, cu deschiderea largă, emailat, sticle sterilizate sau alte recipiente din sticlă.

2 Folosește struguri proaspeți, abia culeși



Pentru un must de calitate superioară, se folosesc struguri cât mai proaspeți. De preferință, chiar struguri care au fost culeși în aceeași zi în care se prepară mustul. Aceștia trebuie să fie cei potriviți pentru vin, nu struguri de masă. Mustul poate fi făcut atât din struguri albi, cât și din struguri negri.

Nu se folosesc boabe stricate, mucegăite sau necoapte.

3 Respectă pașii



Boabele de strugure trebuie să fie coapte bine. Se zdrobesc în storcătorul de fructe și se extrage astfel sucul. Acesta trebuie trecut prinț-o strecurătoare fină, astfel încât să se separe de sâmburi și alte resturi.

Sucul obținut se fierbe cu zahăr în vasul emailat, timp de o oră. În timpul fierberii, se amestecă încontinuu și se înlătură spuma de deasupra.

După fierbere, se lasă la răcit și apoi se toarnă în sticlele sterilizate, care se închid ermetic. Dacă nu sunt închise etanș, aerul va face mustul să fermenteze. Mustul trebuie așezat în locuri răcoroase.

În cazul în care se dorește obținerea unui must fără fierbere la foc, atunci strugurii zrobiti și sucul se țin într-un recipient câteva ore, în funcție de tipul de strugure. Apoi se strecoară, iar sucul obținut (mustul) se toarnă în recipientele de sticlă. Acestea trebuie lăsate câteva zile, pentru că lichidul tulbure să se limpezească și să se facă depuneri pe fund.

4 Conservă mustul



Dacă vrei să dureze mai mult, atunci trebuie să folosești conservant. La 1 litru de must se folosește 1 gram de conservant. Pentru conservare, se scoate 10% din cantitatea de must obținută și se pune într-o altă oală, care se așează pe foc și se încălzește, fără să se ajungă la fierbere. În acel must se dizolvă cantitatea de conservant folosită pentru tot mustul. Apoi se va amesteca cu restul de must, pentru o ultimă omogenizare. Conservarea se face la mustul obținut fără fierbere.

O altă metodă de a încetini fermentarea este ca mustul să fie ținut la frigider de la câteva zile la câteva săptămâni. Pentru o perioadă și mai lungă de timp, mustul trebuie să fie congelat.

O altă metodă de conservare este adăugarea unei tablete de aspirina la 1 litru de must, scrie retete.acasa.ro.