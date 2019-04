Cum să faci cel mai bun cozonac de Paște. Toată lumea îți va cere rețeta

O singură zi ne mai desparte de Sfânta Sărbătoare a Paștelui, iar gospodinele au intrat în frenezia pregătirii bunătăților. iată o fabuloasă rețetă de cozonac, pe care toată lumea ți-o va cere!

Cozonac cu nucă şi scorţisoara

Ingrediente:

– 500 g faina cernuta

– 150 g zahar

– 250 ml lapte caldut

– 4 galbenusuri

– 80 ml ulei + o lingura mare margarina topita

– o drojdie 25g

– un praf de sare

– esente de vanilie, rom, coaja sau zeama de lamaie..etc

– un galbenus pt uns

– 200 g nuca macinata amestecata cu

– 8-10 linguri zahar

– un plic zahar vanilat

– esenta de rom

– 2 lingurite scortisoara

– 100 g stafide.

Preparare:

Etapa 1: Drojdia se dizolva in 100ml lapte caldut cu o lingura de zahar si una de faina se lasa 10 minute.

Etapa 2: Dupa ce a crescut aluatul il impartim in 2. Intindem fiecare bucata pe masa infainata si o taiem in 2 pe lung. fiecare parte se presara cu nuca si se ruleaza strans. se impletesc cele 2 rulade, se pun in tava si se cresteaza cu un cutit cu varf ascutit.

Etapa 3: Se procedeaza la fel si cu cealalta bucata de aluat. Se lasa la crescut 30 de minute, se ung cu galbenus de ou si se coc.

Etapa 4: Pt a ramane coaja moale cand il scoateti din cuptor acoperiti cozonacul cu un prosop curat inmuiat in apa rece si strors, lasati cozonacul asa pana se raceste. la nevoie repetati.