Cum să faci cei mai buni cartofi la cuptor, după rețeta lui Jamie Oliver

Dacă ţi s-a întâmplat să dai greş cu cartofii la cuptor sau vrei să faci unii memorabili de care să se pomenească mulţi ani de acum înainte, află reţeta secretă a lui Jamie Oliver.

INGREDIENTE

1,5 kg cartofi albi mari

2 cesti ulei de masline

1 ceasca otet de vin rosu sau aceto balsamico.

Amestec aromat Jamie

3 bucati unt

1 capatana usturoi

1 legatura salvie curatata

1 mandarina, clementina.

Încinge cuptorul la 190 de grade, mediu spre iute. Taie cartofii în sferturi sau felii groase, de 7-8 cm diametru. Spală bine feliile, ca să scapi de amidonul în exces. Pune-le într-o oală și acoperă-le cu apă rece și un praf, două de sare. Dă în fiert circa 6-7 minute, apoi strecoară-le într-o sită.

Toarnă cartofii într-o tavă și adaugă uleiul sau grăsimea aleasă (ulei pentru aromă italiană, unt pentru gust intens, sau grăsime de gâscă pentru crustă delicioasă).

Condimentează bine cartofii unși și scutură-i dacă vrei o crustă mai groasă. Dă la cuptor cartofii timp de circa 30 de minute.

Folosește trucul lui Jamie și presează puțin cartofii cu o presă de piure, cât să intre cât mai în contact cu tava și grăsimea încinsă.

