Cum să faci bărbații să sufere în funcție de zodie

Barbatii nu trebuie sa se gandeasca prea mult cum sa faca femeile sa sufere, pentru ca par sa aiba un real talent in aceasta directie. Femeile, insa, au o gandire foarte analitica atunci cand vor sa isi ia revansa fata de cineva si nu se vor opri pana cand nu vor aduce cel putin cateva lacrimi in ochii vinovatului.

Pentru ca astrele au intotdeauna un cuvant de spus in relatiile dintre oameni, afla cum sa faci barbatii sa sufere in functie de zodie!

Cum sa faci barbatii sa sufere

Berbec: pentru ca nativilor le place sa conduca sau, cel putin, sa faca pe sefii cu toata lumea, una dintre cele mai eficiente metode de a-i face sa sufere este sa le subminezi autoritatea. Acesti masculi alfa nu suporta sa fie pusi la punct de o femeie (sau de oricine altcineva), dar daca reusesti sa o faci si atunci cand ai un public cat mai larg, fii sigura ca rana Berbecului va fi cat se poate de adanca.

Taur: barbatul nascut in aceasta zodie nu pare sa aiba multe slabiciuni (poate in afara de mancare). Sa presupunem ca nu vrei sa il infometezi - ar fi putin cam drastic, ci doar sa ii zdruncini putin fericirea lenesa in care pare ca se scalda mereu. Cea mai eficienta metoda de a-l rani pe nativ este sa ii dai de inteles ca a fost inselat si ca relatia nu a fost decat o farsa (chit ca este vorba de relatia cu tine sau cu altcineva).

Gemeni: va fi foarte greu sa il tulburi pe acest barbat aparent imperturbabil. Rade, zambeste si glumeste chiar si in cele mai tensionate situatii. Reuseste acest lucru si pentru ca are doua fete, aspect pe care multi dintre apropiatii lui probabil ca nu il stiu. Daca vrei sa il faci sa sufere, ai putea sa ii previi pe prietenii lui in acest sens. Un nativi al zodiei Gemenilor poate sa atinga rapid un stadiu avansat de disperare, daca nu are multi prieteni. Pe de alta parte, si-o face si cu mana lui, cand minte oamenii pe fata.

Rac: intrebarea nu este cum faci un barbat din zodia Rac sa sufere, ci cum sa NU il faci sa sufere. Este o joaca de copii sa ii ranesti pe acesti nativi, avand in vedere cat de sensibili sunt. Chiar si sarcasmul poate sa ii doboare, asa ca poti sa ii faci sa sufere doar prin cuvinte acide si reprosuri legate de trecut. Ar fi bine totusi sa nu intreci limita daca nu vrei ca Racul sa cada intr-o depresie iremediabila.

Leu: rana cea mai adanca a nativului este provocata de o lovitura bine plasata, fix in orgoliul lui imens. Este un lucru general valabil pentru toti barbatii, dar in cazul acestei zodii este probabil cea mai dureroasa lectie pe care o poate primi. Daca razi pe seama lui, mai ales in public, ori daca il faci cumva de ras (ceea ce nu este deloc greu la cat de mandru e), poti sa fii sigura ca va suferi crancen.

Fecioara: barbatul din aceasta zodie nu este prea emotiv si are o minte ascutita, asa ca nu va fi foarte usor sa il faci sa sufere. Din fericire, poti folosi propria-i arma impotriva lui: critica excesiva. Cand stima de sine a Fecioarelor primeste o lovitura, nativii pot avea niste lupte interioare foarte puternice. Aceasta se intampla pentru ca, dincolo de toate aparentele de modestie, au un ego foarte mare si se cred mai buni decat toti - altfel de ce s-ar simti indreptatiti sa dea lectii de viata in stanga si-n dreapta?

