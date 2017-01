Cum să descifrezi corect eticheta unui produs alimentar

Poţi afla câte calorii îţi aduce un aliment, ce cantitate şi ce tipuri de grăsimi conţine, dar şi cât zahăr sau câtă sare vei adăuga dietei tale.

Dacă urmăreşti să ai o alimentaţie echilibrată, este bine să-ţi creezi un obicei din a citi eticheta nutriţională a produselor pe care le cumperi. Astfel, vei şti cu exactitate ce conţin şi vei reuşi să faci alegerile cele mai bune pentru tine.

Cele mai bune sfaturi ca să înţelegi ce conţine un produs:

1. Valoarea energetică

Reprezintă numărul de calorii pe care ni-l aduce produsul respectiv. Este exprimată în două unităţi de măsură: kJ (kilojouli) şi kcal (kcalorii). De interes pentru noi sunt doar kcaloriile (caloriile). Caloriile (kcal) sunt prezentate, de obicei, pentru 100 g de produs sau per porţie. În plus, pentru a fi mai uşor vizibilă, informaţia este repetată pe faţa ambalajului, sub forma unei casete în care sunt înscrise: valoarea energetică pentru o porţie de produs, dar şi contribuţia unei porţii la necesarul caloric pentru o zi (apreciat ca fiind 2000 kcal/zi).

2. Cantitatea şi calitatea grăsimilor dintr-un aliment

În informaţiile nutriţionale găseşti înscrisă cantitatea totală de grăsimi exprimată, de obicei, în grame (100 g de produs), dar şi tipurile de grăsimi care o compun, respectiv cantitatea din fiecare tip. Grăsimile saturate (acizii graşi saturaţi) sunt grăsimile care determină creşterea colesterolului rău (LDL), dacă sunt consumate în exces. Într-o alimentaţie echilibrată, cantitatea maximă de grăsimi saturate consumată într-o zi nu trebuie să depăşească 20 g.

