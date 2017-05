Cum să depistezi boala de ficat care a distrus viețile mai multor vedete. Iată simptomele

Ficatul este cel mai mare organ intern. Se află sub coaste, în partea dreapta a abdomenului. Acesta are rolul de a filtra sângele. Ficatul înlătura deşeurile, toxinele, are rolul de a produce proteine şi creează bilă pentru că alimentele să fie mai uşor de digerat. Iată care sunt cele 7 semne care îţi arată că ficatul tău suferă.

7 semne că ficatul tău suferă, potrivit sănătatea.ro:

1. Retenţia lichidelor. Este unul dintre semnele care îţi arată că ceva nu este în regulă cu ficatul tău. Lichidele se pot acumula în abdomen. Acesta ar putea fi un simptom al cirozei. De asemenea, se pot umflă şi mâinile, picioarele sau gleznele.

2. Apariţia vânătăilor pe corp, fără motiv. Ficatul cu probleme nu lasă sângele să se coaguleze. Astfel, dacă obervi anumite vânătăi, însă nu poţi să găseşti o explicaţie pentru ele, atunci este bine să mergi la medic. Ar putea fi vorba despre o problema localizată la nivelul ficatului.

3. Acumularea mai multor kilograme, fără motiv. Dacă nu ai făcut schimbări în ceea ce priveşte alimentaţia şi stilul de viaţă, însă ai început să te îngraşi, atunci ar putea fi un semn că ficatul tău are probleme. Din cauza acestora, ficatul nu mai poate filtra toxinele din organism.

4. Oboseală. Este un alt semn că ficatul tău suferă. Toxinele din corp se pot depune pe articulaţii, ceea ce va duce la apariţia durerilor. De asemenea, apare şi oboseală. Din cauza acestor toxine poate să apară şi depresia.

5. Respiraţie urat mirositoare. Ficatul lent duce la apariţia tulburărilor digestive. Toxinele din intestin vor duce la apariţia respiraţiei urat mirositoare.

6. Greaţă şi lipsa poftei de mâncare. Când în corpul tău există prea multe toxine, pe care ficatul cu probleme nu le poate îndepărta, atunci apare senzaţia de greaţă. În plus, îţipoţi pierde poftă de mâncare.

7. Probleme la nivelul pielii. Când apar probleme ale ficatului, atunci pielea se poate îngălbeni. În plus, eczemele, urticaria şi alergiile sunt cauzate de toxinele din corp, pe care ficatul bolnav nu le poate înlătura.