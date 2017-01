Cum să cureţi piatră de pe dinţi chiar la tine acasă! E simplu şi sănatos!

Piatra care se depune treptat pe dintii tai ii poate afecta serios. Daca ti-e teama ca o procedura de curatare a tartrului in cabinetul unui stomatolog este dureroasa si costisitoare, atunci ai putea sa faci asta chiar acasa folosind sarea de mare.

Aceasta contine calciu, magneziu, fosfor, sodiu si fier, nutrienti care intaresc gingiile, protejeaza impotriva tartrului si a respiratiei urat mirositoare. Bogata in iod, sarea de mare are proprietati antibacteriene si ajuta la neutralizarea acizilor. Sarea creste productia de saliva, iar saliva creeaza o bariera care protejeaza smaltul dintilor. Asadar, pune pe periuta o lingurita de sare si periaza-ti dintii. Poti, de asemenea, sa pui o lingura de sare de mare in 100 ml apa calda si dupa ce se dizolva sarea, clateste gura timp de 30 de secunde, scrie BZI.ro.