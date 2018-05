Cum să bei corect cafeaua ca să facă minuni pentru creier

Multi dintre noi nu putem incepe ziua fara doza de cafeina care ne tine treji si alerti, insa cercetatorii sugereaza ca inseamna mult mai mult de atat: ne poate ajuta sa ne crestem perfomantele, intr-o zi cu multe deadline-uri, de exemplu. Dar foarte usor ii putem anula chiar noi efectele pozitive.

Iata cum si cand sa bei corect cafeaua:



1. Cafeaua nu te ajuta foarte mult daca esti obosit/a



Poate unora li se pare ciudat, dar cafeina functioneaza cel mai bine cand esti odihnit/a. Totul sta in chimia substantei.



2. Bea suficienta cafea inainte de a-i da creierului multe informatii



Potrivit unui studiu din 2014, publicat in Nature Neuroscience, consumul de cafeina poate imbunatati semnificativ memoria pe termen lung, ajutandu-ne sa ne aducem mai usor aminte informatii si pentru o perioada mai mare.



"Am descoperit ca o portie de 200 mg de cafeina imbunatateste memoria timp de 24 de ore", spune profesorul Michael Yassa. Pentru a profita la maximum de efectele lei, Yassa sugereaza sa consumam o cantitate moderata de cafeina chiar inainte de a absorbi un val de informatii.



3. Bea o ceasca cu cafea inaintea unei intalniri solicitante de lucru sau a unui examen



Poate cafeina sa-i faca pe oameni sa colaboreze mai usor? Un studiu din 2009, aparut in Nutritional Neuroscience, condus de cercetatori din Hong Kong, arata ca ar fi posibil, noteaza bzi.ro.