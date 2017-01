Cum să alegi bananele cele mai bune

Bune în bolile de inimă, anemie sau afecțiuni stomacale, bananele trebuie alese cu grijă, pentru că acelea mai coapte pot fi mai bune, dar nu-ți oferă la fel de multe beneficii pentru sănătate.

Pentru unele persoane, bananele verzi sunt mult mai bune decât bananele foarte coapte. Deși părerile sunt împărțite, cele mai sănătoase banane sunt cele care conțin cât mai puține toxine. Verzi sau foarte coapte, bananele conțin o multitudine de substanțe nutriționale, vitamine, minerale și fibre.

De ce să optezi pentru cele verzi?

În stare crudă, bananele se prepară termic sau sub formă de făină, sunt alternative alimentare pentru persoanele alergice la gluten. Amidonul din bananele crude ajută la reglarea nivelului de glicemie, la menținerea greutății corpului și reducerea nivelului colesterolului din sânge. De asemenea, amidonul are rolul de a menține sănătatea colonului, astfel îmbunătățind starea digestivă. În plus, consumul regulat de banane verzi îmbunătățește secreția de insulină.

Atât bananele coapte, cât și cele verzi sunt surse bogate în potasiu, minerală ce contribuie la menținerea presiunii arteriale normale și a sănătății rinichilor și inimii. Bananele verzi conțin și vitamina B6, care menține masa musculară și corporală, deci contribuie la menținerea unei greutăți corporale echilibrate.

Un alt plus al bananelor verzi este conținutul bogat de vitamina C, un puternic antioxidant care combate infecțiile din organism și îl protejează în același timp. Un plus al bananelor verzi este faptul că sunt foarte bogate în fibre alimentare, acestea având rolul de reglare a proceselor digestive, inducerea stării de sațietate și reducerea riscului de diabet sau boli cardiovasculare. Mai mult, ajută la îndepărtarea balonării și crampelor abdominale.

Bananele mai au și alte beneficii precum: ajută la remedierea problemelor legate de insomnie și stres, luptă împotriva hipertensiunii arteriale, favorizează tratamentul ulcerului gastric, au capacitate de a împiedica formarea bacteriilor care pot cauza apariția ulcerului. Banana stimulează producția de hemoglobine în sânge, fiind excelente pentru persoanele care suferă de anemie, dar și în perioada de sarcină, fiind totodată bogată în acid folic.

