Cum s-au schimbat declaraţiile de avere ale politicienilor. Câţi bani în plus au Dragnea şi Dăncilă

Dragnea şi Dăncilă

Economia României sau „tigrul Europei”, cum îi place premierului să o numească, atârnă greu. În buzunarele lui Liviu Dragnea și ale membrilor Guvernului. Comparativ cu declarațiile de avere din iunie 2017 și februarie 2018, politicienii din coaliţia guvernamentală au venituri mai mari cu până la 150 de mii de lei.

Primul de pe listă este Liviu Dragnea, al cărui venit din salariul de deputat a crescut cu 85 de mii de lei. Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, șeful PSD nu mai are venituri din chirii. În declarația sa de avere nu mai apare nici ”promisiunea de vânzare-cumpărare din 26.10.2016” a unui imobil și a un teren, în Turnu Măgurele, în valoare de 630.000 de lei. Documentul nu specifică nimic în legătură soarta pe care a avut-o tranzacția.

După cinci luni de când ocupă funcția de prim-ministru, Viorica-Vasilica Dăncilă are un cont curent mai mare cu 10 mii de lei și un nou depozit bancar, de 50 de mii de lei. Tot la capitolul depozite bancare, premierul are unul mai mare cu 10 mii de euro. În plus, în declarația de avere publicată pe site-ul Camerei Deputaților, la bijuteriile din aur, în valoare de 5 mii de euro, pe care le deține Viorica Dăncilă, este trecut și anul dobândirii - 2017 - comparativ cu documentul revizuit la începutul anului, când apărea felul dobândirii. Moștenite și cumpărate.

Cea care atrage cel mai mult atenția dintre cei care și-au revizuit declarațiile de avere este Ana Birchall, care a investit în titluri sau obligațiuni aproape 143 de mii de lei.



Și ministrul Muncii are portofelul mai greu. La capitolul venituri, Lia Olguța Vasilescu a încasat mai mult cu 13 mii de lei.



Petre Daea are, în plus, două conturi în lei, deschise în 2012 și 2015, de 17 mii de lei în total. Trecute în declarație zilele trecute. Ministrul are și un credit de nevoi personale, care nu exista în luna februarie.



91 de mii de lei avans, pentru un contract de vanzare cumpărare al unei garsoniere. Este singura modificare declarată de Victor Negrescu.



Viorel Ilie a mai dobâdit un teren intravilan în Moinești, de aproape 4 mii de metri pătrați. Acum are în total 3 terenuri alăturate, extinse pe aproape un hectar. Prin lichidarea SC Trust Incom SRL, ministrul pentru relația cu Parlamentul are depozite mai mari cu 110 mii de lei. Și două mașini noi. Un jeep și un SUV.



Paul Stănescu și Dănuț Andrușca nu au schimbat nici măcar o literă din declarațiile de avere publicate la începutul anului, iar Călin Popescu Tăriceanu nu și-a revizuit-o încă.



Singurul politician din listă care pare să fi pierdut bani în ultima vreme este Carmen Dan. Comparativ cu încasările declarate în februarie, ministrul de Interne este pe minus cu aproape 15 mii de lei la salariu. Mai exact, nu mai are în conturi 160 de mii de lei, ci „numai” 145 de mii.