Omul pe care PNL vrea să-l ducă la Bruxelles riscă închisoarea: cum s-au plâns liberalii

Dan Motreanu, aflat pe lista PNL pentru europarlamentare și fost vicepreședinte al Camerei Deputaților, a spus în ultimul cuvânt din dosarul său de la ICCJ, că este nevinovat și că întreaga cauză nu reprezintă decât o ficțiune, deoarece acuzațiile ar fi bazate pe un denunț mincinos.

"Pentru mine, acest dosar nu reprezintă decât o ficțiune de care am aflat pe parcursul audierilor, pentru că niciunul dintre martori nu au spus că eu am o legătură cu această chestiune, mulți au spus că nu mă cunosc. (...) Am rezerve cu privire la acuzațiile care mi se aduc, care sunt bazate pe un denunț mincinos. Singurul resort a fost că eu am fost om politic și toți oamenii sunt la fel sunt la fel. Am fost stigmatizat 4 ani de zile. Când ești chemat la DNA, se presupune că ești deja condamnat. Sunt nevinovat și doresc achitarea”, a spus Dan Motreanu, în ultimul cuvânt din dosarul de corupție de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Mai multe, pe stiripesurse.ro